Примерно в половине первого ночи езда на большой скорости по проспекту Кунаева в Шымкенте привела к тому, что водитель Мерседес-Бенса не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение и перевернулся. По предварительным данным автомобилем управлял молодой человек. В момент аварии рядом с ним в салоне авто находилась девушка, сообщает корреспондент «Экстренного вызова».

По словам очевидцев авто по проспекту Кунаева двигалось на большой скорости со стороны проспекта Рыскулова в направлении улицы Желтоксан. Вот только как именно произошло ДТП очевидцы затрудняются сказать. Известно лишь то, что левое переднее колесо задело бордюр. Водитель не справился с управление, вылетел на металлической ограждение, перевернулся и встал на левый бок.

Всего иномарка протаранила примерно 24 метра ограждения. От силы удара произошло возгорание в моторном отсеке авто. Проезжавшие мимо водители остановились и извлекли и искореженного авто водителя и пассажира. После чего на место были вызваны врачи, пожарные и полицейские.

Врачи оказав первую медицинскую помощь пострадавшим, с различными травмами молодых людей госпитализировали в БСМП Шымкента. Огнеборцы в считанные минуты потушили пламя, дорога по обе стороны движения была оцеплена.

После того, как авто было полностью обесточено и пожар был локализован противопожарные службы поставили авто на колеса. Проезжая часть и газон были усыпаны обломками авто и грудой искореженного металла, это все, что осталось от ограждения. Пострадали и зеленые насаждения (хвойные деревья и кустарники).

По неподтвержденной информации водитель в момент госпитализации был в сознании и сообщил ответственным лицам, что авария произошла из-за того того, что его с правой стороны подрезала Тойота Камри.