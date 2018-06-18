Первыми начали внедрять проект расследования уголовных дел в электронном формате в полиции Тюлькубасского района ЮКО. В прошлом году акиматом района на реализацию пилотного проекта выделили 7 миллионов тенге.

Опробация нового проекта успешно прошла с 19 сентября по 25 декабря 2017 года. Как показала практика, больше времени уходит на расследование и меньше бумажной волокиты. И это лишь часть преимуществ с момента введения проекта «Е-уголовное дело».

С начала года в УПК РК введена отдельная статья 42-1, где определен формат уголовного судопроизводства, а также используется инструкция о введении уголовного судопроизводства в электронном формате, утвержденная Генеральным прокурором 3 января текущего года.

По количеству расследуемых уголовных дел в электронном формате Южно-Казахстанская область находится на 1 месте по республике и именно в нашей области они первыми направлены в суды .

На сегодня в ДВД Южно-Казахстанской области зарегистрировано 554 уголовных дел в электронном формате, 199 из них направлены в суд, а по 121 имеются судебные решения.

Без преувеличения данный проект можно назвать одной из самых действенных мер антикоррупционной направленности. Ведь в бумажном варианте органы и лица, осуществляющие досудебное расследование, фактически являлись собственниками материальной базы расследуемого дела.

При этом технически, подмена какого либо материала или же страницы дела в таком формате, была лишь вопросом законопослушности процессуального лица (следователя). В новом же цифровом формате расследования, подмена станет технически невозможной. По этой же причине исключается и возможность оказания давления кого бы то ни было на органы расследования.