Книгу казахского сатирика опубликовали на крупнейших мировых платформах

Сатирический роман Мухтара Шерима «Человек, похожий на человека» стал доступен зарубежным читателям. Произведение размещено на международных платформах, включая Amazon, и уже получило отклики из разных стран.

В книге автор через юмор и гротеск поднимает темы коррупции, лицемерия, карьеризма и других общественных пороков. Интерес к произведению проявило и издательство из Пакистана, которое выпустило книгу для местных читателей.

В Шымкенте роман представили в рамках проекта «Kitap Time». Городское управление культуры также планирует рассмотреть его для пополнения библиотечных фондов в 2027 году.

Как сатирический роман шымкентского писателя вышел на зарубежного читателя и почему им заинтересовались иностранные издатели — смотрите в полном сюжете.