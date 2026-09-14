Туркестан стал площадкой для борьбы с цифровой наркопреступностью

В Туркестане прошло пятое заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств. Главной темой стала борьба с наркопреступностью, которая всё активнее уходит в цифровое пространство.

Представители Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции обсудили совместные расследования, использование искусственного интеллекта, контроль криптовалютных операций и выявление преступных сетей в интернете.

За последние пять лет ликвидировано более 400 нарколабораторий, пресечена деятельность 75 организованных преступных групп и перекрыто 720 каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 147 тонн запрещённых веществ. В 2025–2026 годах также заблокировано около 7 тысяч интернет-магазинов, связанных с наркоторговлей.

Как страны намерены совместно бороться с наркобизнесом в цифровом пространстве — смотрите в полном сюжете.