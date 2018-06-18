Видео на круглосуточный номер Whatsapp скинул неравнодушный житель города. На нем отчетливо видно, как водители двух микроавтобусов нагло проезжают на запрещающий — красный свет — светофора.

Житель Шымкента уверяет, что произошло данное нарушение по улице Гагарина. Один из микроавтобусов, якобы, работает на линии перевозки людей под номером маршрута 145. (орфография переписки сохранена)

Если у вас, есть видео или фото с нарушением ПДД, то присылайте его на наш whatsapp номер 8-747-996-82-19.

Шуддин Саидов