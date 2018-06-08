ЧП произошло на территории индустриальной зоны «Онтустик» вечером 7 июня.

Тепловоз с 25 вагонами, а один вагон с нестандартной лестницей зацепил газопровод среднего давления, в результате чего произошел полный порыв газопровода в 10-ти местах и неполный порыв по четырем сварным стыкам. Повреждена 1 задвижка, 3 частных ШРП, ограждение ШРП, газопровод в семи местах, деформировано 100 метров газопровода, газопровод сошел с пяти стоек. Утечка газа локализована.

В результате аварии от газоснабжения были отключены 3 частных ШРП, промышленное предприятие ТОО «УМАЛОП», коммунально-бытовое предприятие ТОО «АЛШЫН». Газопровод находится на балансе ЖКХ города.

1 из 5

Еще одно ЧП произошло на пересечении улиц Желтоксан и Беловодской. Автомашина марки НОWO, принадлежащая ТОО «Отау Строй», наехала на арку надземного газопровода среднего давления.

В результате произошел полный разрыв газопровода в 2-х местах и деформировано 5 отводов и 10 метров газопровода. Сбиты 3 стойки и деформирована одна стойка.

От газоснабжения были отключены 200 абонентов частного сектора и четыре предприятия.

К слову, произошло это, когда водитель предпринял попытку проехать по так называемому объездному участку. Из-за ремонта ул. Сайрамской водители вынуждены передвигаться по узкой внутриквартальной улице.