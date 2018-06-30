Шел по дороге и… обжегся! 11-летний мальчик получил ожог ноги, после того как наступил на тлеющую золу. ЧП произошло по улице Дамбовая в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

«Я шел вдоль дороги. Дыма и огня не было. Одной ногой я наступил на пепел и почувствовал сильное жжение. Решил посмотреть, что там. А оказалось, что у меня ожог», — рассказал Дастан Абдурашитов, житель г. Шымкента.

В страхе и со слезами на глазах ребенок побежал домой, первую помощь мальчику оказала его бабушка.

«Он прибежал домой и сказал, что обжегся. Я увидела его ногу, она была покрыта пузырями. Сразу же приняла меры и намазала мазью. После этого мы вызвали карету скорой медицинской помощи. Сейчас мы принимаем лечение на дому», — говорит Улькарим Абдурарашитова, жительница г. Шымкента.

Эта улица и пять гектаров пустующей земли, расположенные здесь, среди местных жителей имеют дурную славу. Данный участок раньше был на балансе ТЭЦ. Это место было отстойником угольного шлака. После того, как котельная перестала работать несколько десятков лет назад, земля оказалась бесхозной. Люди в попытках перейти пустырь получали сильнейшие ожоги.

«Года два-три назад здесь погибла женщина, которая приехала в гости. Она решила перейти на другую улицу через пустырь и по пояс провалилась в тлеющий шлак. Не смогла выбраться и скончалась на месте. Ее тело нашли спустя несколько дней. Еще один парень тоже упал в шлак и получил сильные ожоги ног и тела. К счастью, выжил», — поделился впечатлениями местный житель.

«Этот пустырь горит каждое лето. И не тухнет. Пожарные часто приезжают сюда. Мы вызываем их. Тушат, но бесполезно. Все равно возгорается. Вся земля пропитана углем и шлаками. Они тлеют, и не поймешь — тлеет или уже потух», — добавил житель Шымкента.

О проблеме местных жителей власти уже не только наслышаны, но и принимают меры. Представители Аль-Фарабийского акимата уже приняли меры для изъятия земли, проведения рекультивации и обустройства данного участка под парковую зону.

«Заявление от жителей улицы Дамбовая по поводу пяти гектаров земли нам уже поступало. Но, до этого мы сами со специалистами ходили на место и ознакомились с данным участком. На сегодня мы направили предложение отделу ЖКХ — изъять данный участок в пользу государства и открыть на этом месте сквер или парк общего пользования», — сказал Даурен Босымбаев, заместитель акима Аль-Фарабийского акимата Шымкента.

Предложение отделом ЖКХ было одобрено. Остается лишь дождаться выделения средств из бюджета на разработку ПСД. А на это потребуется не меньше года. Ну а дальше все как обычно: объявление и проведение конкурса государственных закупок, определение победителя, выделение дополнительных средств на строительство. Это значит, что жителям улицы Дамбовая придется потерпеть еще несколько лет. И обходить источник повышенной опасности стороной, чтобы не стать очередной жертвой горячего шлака.