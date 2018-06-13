В Шымкенте жители многоэтажки выступают против соседства с кафе, оружейным магазином и баней. Люди жалуются, что увеселительное заведение и стрелковый тир нарушают покой громкой музыкой, густым дымом от шашлычных и звуками выстрелов, сообщает ASTANATV.KZ

А баня, построенная в нескольких метрах от дома вовсе перекрывает подъезд с другой стороны двора. Жильцы утверждают, что объекты возведены незаконно.»Здесь пьют. Здесь у нас памятники. Здесь у нас дети, бутылки везде. Потом после 12 начинается пьянка. Второй раз начинается пьянка. Как это так жить?!», — жалуются жильцы.

Жители пятиэтажки по улице Жибек жолы жалуются, что устали соседствовать с кафе и оружейным магазином. Здания этих двух объектов, расположены впритык к боковой части дома и уже несколько лет нарушают покой жильцов.

Люди сетуют, что не могут нормально выспаться из-за громкой музыки и криков нетрезвых посетителей кафе. Жильцов также тревожат бесконечные выстрелы. Звуки доносятся из тира. Елена Гамзикова, жительница дома: «Обычно в обед приходят патрули милиция на стрельбище.

Это очень сильно слышно. Дети вздрагивают. Обеденный сон у детей как раз. Дети плачут, не могут спать нормально. Евгений Магай, житель дома: Само здание этого кафе нам мешает. Крыша этого здания она из металлопрофиля. Лето у нас и так жаркое, она накаляется. Окна нам невозможно открыть от этой жары. Вот эту трубу они прилепили без нашего разрешения. Эта труба для вытяжки шашлычной. Это все к нам идет».

Жители рассказывают, три года назад владелец этих зданий построил баню, присоединив ее к кафе и оружейному магазину. Задняя часть двора с тех пор частично перекрыта.

Люди опасаются, что в случае пожара, сюда не смогут проехать спецтехника. Вот оттуда начинается баня. Я живу за ней. Если внезапно загорится дом, то пожарные сюда не заедут.

«Мои окна выходят на задний двор. Что мы будем делать, в случае пожара? Просто умрем, наверное. Я не знаю, как ее построили. Ведь никто из нас не подписывался на это. Тут метров 8 всего на всего.

Я думаю, что здесь есть красная линия. Эта территория принадлежит дому. На каком основании построено это. К нам никто никогда в жизни не заходил и не спрашивал разрешение — «А можно?», — рассказала Елена Гамзикова, жительница дома.

Поговорить с самим владельцем этих объектов нам не удалось. Мужчина, который представился офис-менеджером заявил, что руководство в отъезде и показал все копии документов.

Артык Зулпыхаров заявил, строительство объектов вполне законное. Что касается жалоб жильцов, то их требования пообещал частично удовлетворить. Артык Зулпыхаров, офис-менеджер ТОО «BROWNING»: «Баня, кафе и оружейный магазин сданы в аренду. Мы обязательно поговорим с арендаторами и сделаем им замечание. Я заверяю, что такое больше не повторится. До этого жители сами к нам не обращались с жалобами. Но мы все эти вопросы решим».

Как выяснилось не обращались жители и в отдел архитектуры и градостроительства. Об этом нам рассказали специалисты ведомства. Они также пояснили, что по правилам расстояние от многоэтажки до другого объекта должно быть в пределах 20 метров.

Женис Байымбетов, зам. руководителя отдела архитектуры и градостроительства г. Шымкент: «В соответствии нормативов в зависимости от этажности жилого дома идет ограничение между зданиями. То есть, если жилой дом превышает 3,4, 5 этажей по высоте, то норма изоляции в пределах до 20 метров должно располагаться здание — близлежащее здание».

Соблюдались ли установленные нормы при строительстве коммерческих объектов вблизи многоэтажки по улице Жибек жолы, чиновники точно сказать не могут.

Говорят, вопрос требует детального рассмотрения: необходимо поднять документы, изучить расположение зданий и создать спецкомиссию. Но для этого жителям дома, прежде всего, необходимо написать коллективное обращение в отдел архитектуры и градостроительства.