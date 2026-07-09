Таможенный пост «Жибек жолы» откроют в этом году

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и председатель Комитета госдоходов Жандос Дюсембиев с рабочим визитом посетили Сарыагашский район, где ознакомились с ходом реконструкции таможенного поста «Жибек жолы».

Они осмотрели строительную площадку, оценили темпы реализации проекта и поручили обеспечить высокое качество работ, чтобы объект был введен в эксплуатацию в установленные сроки.

Строительство таможенного поста началось в мае прошлого года. Стоимость проекта более 11,5 миллиарда тенге. В настоящее время на посту «Жибек жолы» завершены основные инженерные и строительные работы, специалисты приступили к наружной и внутренней отделке. Заказчиком проекта выступает Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Генеральный подрядчик — ТОО «Ontustik Construction», подрядная организация — BI Group.

«На территории поста построены два отдельных здания. Одно предназначено для въезда, второе — для выезда. Потоки движения не пересекаются и не контактируют между собой. Между двумя зданиями возведен большой навес. Под этим навесом предусмотрены три полосы движения для автомобилей. Именно здесь будут проводиться все виды таможенного и пограничного контроля. В целом, согласно проекту, пропускная способность таможенного поста составит до 70 тысяч человек в сутки», — Аскар Айнамкулов, руководитель таможенного поста «Жибек жолы».

После ввода объекта в эксплуатацию значительно увеличится пропускная способность автосообщения между Казахстаном и Узбекистаном. Через шестиполосный пункт пропуска смогут ежедневно проходить до 2 тысяч легковых автомобилей и 200 автобусов. Площадь реконструированных зданий почти вдвое превышает размеры прежнего комплекса.

Это позволит ускорить процедуры пограничного и таможенного контроля, а также сделать пересечение границы более удобным и комфортным для пассажиров. Современный таможенный пост будет соответствовать международным стандартам и обеспечит граждан качественными услугами.

На данном пункте пропуска оформление грузового транспорта не предусмотрено — пересекать границу смогут только легковые автомобили, автобусы и пассажиры. Одним из главных преимуществ нового объекта станет его значительно увеличенная площадь по сравнению с прежним зданием. Для повышения пропускной способности все процессы будут максимально оптимизированы.

На сегодняшний день полностью завершено строительство инженерной инфраструктуры, продолжаются наружные отделочные работы. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в этом году.