Полицейские Сарыагашского района задержали двух жительниц нашей области, подозреваемых в мошенничестве.

В отдел полиции Сарыагашского РУВД с заявлением обратилась жительница района о том, что некая знакомая выманила у нее более миллиона тенге, обещая помощь в трудоустройстве ее сына. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничество».

Сотрудники ОП Сарыагашского РУВД задержали подозреваемую, жительницу ЮКО. Следствием установлена причастность задержанной к трем фактам мошенничества на общую сумму более миллиона тенге.

Также, полицейские ОП Сарыагашского РУВД задержали другую подозреваемую в мошенничестве. По словам одной из потерпевших, аферистка под предлогом оказания помощи в получении кредита, обманным путем выманила у последней свыше 200 тысяч тенге. Всего задержанная оказалась причастна к двум фактам мошенничества на сумму около полмиллиона тенге.

В настоящее время материалы досудебного расследования по обоим фактам с обвинительным актом переданы в суд.

Южно-Казахстанские полицейские напоминают гражданам о необходимости быть внимательными при общении с малознакомыми лицами, чтобы не попадаться на уловки разного рода мошенников. Также не стоит доверять незнакомым лицам, обещающим за вознаграждение помощь в трудоустройстве, в получении кредита и другое.

Если же вы стали очевидцем или жертвой мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102».