В Шымкенте снесли старейшую в городе баню по улице Туркестанской. Сейчас на ее месте пустота.

Баня по ул.Туркестанской была построена еще в прошлом веке. Она пользовалась популярностью у любителей попариться. Но ее пришлось снести из-за продления проспекта Кунаева.

Из-за того, что единственная трасса, которая ведет из центра города в ташкентском направлении постоянно перегружена, местные власти приняли решение построить вторую дорогу. А вернее, продлить проспект Кунаева.