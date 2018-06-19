В Шымкенте снесли старейшую в городе баню по улице Туркестанской. Сейчас на ее месте пустота.
Баня по ул.Туркестанской была построена еще в прошлом веке. Она пользовалась популярностью у любителей попариться. Но ее пришлось снести из-за продления проспекта Кунаева.
Из-за того, что единственная трасса, которая ведет из центра города в ташкентском направлении постоянно перегружена, местные власти приняли решение построить вторую дорогу. А вернее, продлить проспект Кунаева.
Владелец здания уже получил компенсацию, а строительные материалы, которые остались после разбора здания, передали социально незащищеным семьям. Баня стала первым объектом, который снесли в этом направлении. Впереди предстоит большая работа с частным сектором.