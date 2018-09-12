Территорию, где располагалась старейшая баня города Шымкента, закатают в асфальт. Она станет проезжей частью проспекта Кунаева.

На месте бывшей бани по ул. Туркестанской вовсю идут земляные работы. По словам очевидцев, там, где еще пару месяцев назад стояло здание первой в городе бани, вырыт глубокий котлован. Жители сомневаются, что баня была снесена под продление проспекта Кунаева.

Но в управлении автомобильного транспорта и пассажирских дорог заверили в обратном. Все работы ведутся исключительно для продления проспекта. Согласно информации, предоставленной управлением, сейчас подрядчик ТОО «Отау Строй» проводит работы по очистке территории от мусора, выемке и вывозу несоответствующего грунта.

Работы по продлению проспекта Кунаева продолжатся и в 2019 году.

Саида Турсуметова