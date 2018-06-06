Река Сайрам-Cу, в жилом массиве Сайрам, снова напомнила о себе. Повод тревожный. В прошлом году течением размыло берега реки. Потока не выдержала даже особая, сдерживающая русло, железобетонная конструкция. Минул год и теперь вода вовсю подбирается к жилым постройкам.

У берега реки Сайрам-Су сам черт ногу сломит. Разрушенные железобетонные плиты, собранные в кучу, прямо на пути большой воды. Но когда-то они служили укреплением берегов, чтобы поток не смывал гравийную насыпь прибрежья. А сегодня, именно они поспособствовали деформации русла. Теперь, вода омывает грунт прямо у жилого дома. Жители каждый день со страхом ожидают непоправимого.

Мархаба Моминова, жительница ж.м. Сайрам г. Шымкента: «Наш дом у реки Сайрам-Су был построен в 30-х годах прошлого столетия. Дом старый, а еще усугубляет ситуацию река Сайрам-Су. Берега размыло, вода, омывая грунт, каждый день подбирается к нашему дому все ближе и ближе. Мне очень страшно, боюсь, что ночью часть дома может рухнуть» (перевод).

Мархаба Моминова считает, что ее дом находится под угрозой разрушения при омывании берегов реки. В связи с этим мать пятерых детей неоднократно обращалась к ответственным лицам, чтобы те приняли соответствующие меры.

— Вода все ближе и ближе к моему дому. Я волнуюсь за своих детей, ведь, если дом рухнет, куда мне идти с пятью несовершеннолетними детьми? Кто будет отвечать за последствия?.. (перевод).

В прошлом году большая вода размыла берега реки, не выдержала даже железобетонная конструкция. В этом году, чтобы сохранить мост, изыскали средства из бюджета, выделенные на содержание областных дорог. Что касается укрепления берегов, прилегающих к мосту, то оно будет проводиться лишь после окончания конкурса госзакупок. А это далеко не завтра.

Ролан Ибрагимов, заместитель руководителя управления АД и ПТ по ЮКО: «Мы сейчас из бюджета на капитальный ремонт средства выделили, в данное время проводится конкурс государственных закупок. Согласно техническому отчету, в 2017 году мы проводили обследование, где была дана рекомендация о проведении капитального ремонта. Сейчас ПСД разработана и в следующем году начнем делать капитальный ремонт самого моста. Согласно закону автомобильных дорог, так как дорога является третьей категории, мы произведем от оси 15 метров вправо и 15 влево укрепление самого откоса».

То есть, это значит, что местным жителям, опасающимся за омывание грунта, придется дожидаться 2019 года. Тогда и будет проведен капитальный ремонт моста и берега реки. Пока же власти говорят, что очистив русло реки от старых железобетонных обломков, им удастся изменить русло Сайрам-Су.

Бахром Абдуллаев