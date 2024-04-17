Ливень в Шымкенте: в акимате рассказали как работают коммунальщики

В Шымкенте спецтехника откачивает воду с улиц после дождя.

Во власти непогоды оказались не только участники дорожного движения, но и бизнес-объекты. Ливневая вода подтопила супермаркет и кофейню на улице Сайрамская. В акимате Шымкента редакции OTYRAR рассказали, какие меры предпринимаются для ликвидации последствий.

По данным городской администрации, в каждом районе Шымкента создана специальная бригада и задействована спецтехника.

«В Абайском районе Шымкента работает ТОО «КазСтройКапиталЛТД». Создана специальная бригада — в составе 25 человек, задействованы 7 единиц машин-ассенизаторов и 5 мотопомп. ТОО «Таза Өлке» работает в Аль-Фарабийском районе, задействованы 20 сотрудников, 8 ассенизаторов и 3 мотопомпы. В Енбекшинском районе ТОО «Группа Интеко» предоставила 3 вакуумных цистерны на базе автомобиля КамАЗ, 2 ассенизаторских машины, 3 мотопомпы, 1 электронасос. Создана специальная бригада в составе 30 человек. В Каратауском районе у ТОО «Жасыл Жер Шымкент» в наличии 15 единиц вакуумных цистерн, 2 мотопомпы, 1 электронасос, задействованы 30 сотрудников. В Туранском районе работает ТОО «ШымкентСпецКомплекс». Компания предоставила 2 вакуумные цистерны на базе автомобиля КамАЗ, 3 мотопомпы, 3 единицы специальной техники, в работе задействованы 21 сотрудник», — ответили в акимате Шымкента на запрос редакции.

В городской администрации также заверили, что в настоящее время ситуация находятся под контролем управление развития комфортной городской среды Шымкента.

Ранее жители Шымкента опубликовали в социальных сетях последствия ливня. Очевидцы прислали видео, на котором один из супермаркетов Шымкента затопило водой. Негодуют и водители авто, ливень спровоцировал серьезные заторы по улице Жибек Жолы.