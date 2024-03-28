Ряд шымкенстких улиц подтопило в результате дождей

В Шымкенте в жилых массивах Абдулабад и Елтай в результате дождя произошло подтопление улиц.

В целях координации работ по откачке дождевой воды создан оперативный штаб, в который вошли специалисты акимата, коммунальных служб и ДЧС.

Аким города Габит Сыздыкбеков проинспектировал ход проводимых работ и дал ряд конкретных поручений.

Задействовано 20 единиц техники и 10 мотопомп, а также более 100 сотрудников МЧС и акимата. Ситуация находится на постоянном контроле главы города, сообщают в пресс-службе акимата.