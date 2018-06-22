Врачи Туркестанской области и врачи общей практики из города Шымкент будут обучены своевременным навыкам предоставления необходимой поддержки подросткам.

Роль медицинских работников имеет решающее значение в вопросе раннего выявления и своевременной помощи детям, находящимся в кризисе. Именно поэтому при поддержке Туркестанского областного управления здравоохранения и Общественного фонда «Bilim foundation» в Шымкент были приглашены специальные специалисты и организован круглый стол с участием региональных специалистов здравоохранения, главных врачей всех поликлиник города Шымкент и приглашенных экспертов.

Одним из приоритетных направлений данной программы является повышение роли специалистов здравоохранения в профилактика суицида среди несовершеннолетних и вопросы специальной подготовки врачей. В ближайшее время 351 врачей общей практики из города будут обучены своевременным навыкам предоставлению необходимой поддержки подросткам.

Данная работа проводится при поддержке акимата города Шымкент и Отдела образования. В Шымкенте с марта этого года в рамках реализации «Дорожной карты по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года» в городе Шымкент начала свою работу программа «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида».

В рамках программы были обучены педагоги — психологи из школ и колледжей города Шымкент. Одним из основных факторов суицидального поведения является психическое здоровье. Вот поэтому обучение медицинских работников является одним из важнейших компонентов программы.