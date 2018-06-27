В Ассамблее народа Казахстана прошел семинар «Роль этнокультурных объединении в сохранении дружбы народов. Обсуждались задачи и роль Ассамблеи в реализации программы «Пять социальных инициатив».

Руководители областных этнокультурных центров готовы реализовать поставленные задачи: это укрепление дружбы между народами, населяющими Казахстан, повышение благосостояния народа. Изучение қазахского языка — это дань уважения к народу, который приютил в суровые годы репрессий, множество этносов, считают собравшиеся. Еще одно направление, по которому будут работать члены ассамблеи, воспитание молодежи в духе патриотизма. Областной узбекский культурный центр уделяет много внимания образованию.

Гульрано Расулова, заместитель председателя областного узбекского культурного центра:»Мы вплотную занимаемся вопросом воспитания подрастающего поколения. Например, по итогам ЕНТ поздравим детей, набравших высокий балл и родителей. Надеемся, что торжественное чествование будет стимулировать учащихся учиться на «отлично» и «хорошо».