Победила дружба

В  Ассамблее народа Казахстана прошел семинар «Роль этнокультурных объединении в сохранении дружбы народов. Обсуждались задачи и роль Ассамблеи в реализации  программы «Пять социальных инициатив».

В здании Ассамблеи народов Казахстана проходит семинар

Руководители областных этнокультурных центров готовы реализовать поставленные задачи: это укрепление дружбы между народами, населяющими Казахстан, повышение благосостояния народа. Изучение қазахского языка — это дань уважения к народу, который приютил в суровые годы репрессий, множество этносов, считают собравшиеся. Еще одно направление, по которому будут работать члены ассамблеи, воспитание молодежи в духе патриотизма. Областной узбекский культурный центр  уделяет много внимания образованию.

Гульрано Расулова, заместитель председателя областного узбекского культурного центра

Гульрано Расулова, заместитель председателя областного узбекского культурного центра:»Мы вплотную занимаемся  вопросом воспитания подрастающего поколения. Например, по итогам ЕНТ  поздравим детей, набравших высокий балл и родителей. Надеемся, что торжественное чествование  будет стимулировать  учащихся  учиться на «отлично» и «хорошо».

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