Вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко ответил на заявление Бейбута Шуменова о том, что с него требовали за организацию боя в Астане 685 тысяч тенге, сообщает корреспондент Prosports.kz.

— Виктор Леонидович, Шуменов вчера заявил, что Федерация профессионального бокса Казахстана просила за организацию боя в Астане 685 тысяч тенге.

Это правда?

— Правда. По всем правилам международной организации мы выполняем их требования. Это страховка боксеров: мы ведь переживаем за них, не травмированы ли, чтобы были застрахованы, плюс медицинское обследование. Требуем, чтобы соблюдали правила. Если он (боксер) не имеет боксерской лицензии, либо не хочет драться или недоволен решением судей, побежит на рефери кулаками. Всякое ведь возможно. Поэтому мы контролируем проведение матчей, чтобы все правила соблюдались. Координируем, и помогаем в организации таких мероприятий на территории Казахстана, чтобы не было балагана.

Бейбут Шуменов вот дрался за титул WBA, приехала судейская комиссия, супервайзеры иностранные утвержденные, они тоже смотрели, чтобы соблюдались правила. Чтобы были медицинские допуски и все прочее. Должно быть разрешение от Федерации, где зарегистрированы боксеры. Вот эти все бумаги, правила мы предоставили заранее промоутерской компании Шуменова.

Они были в курсе, что надо заплатить по 300 долларов судьям. Потому что они по 10 боев отсудили. И, естественно, начались разговоры, и они начали мудрить. Даже Максату Асанову (судье) не заплатили деньги, мотивируя тем, что он из Шымкента и поможет бесплатно.

Про Асанова я им доказывал, что у нас есть свои правила, что у него контракт с Федерацией, и что он у нас работает, и мы обязаны ему заплатить по контракту 300 долларов за судейство. Они не стали этого делать, у них были свои расчеты. У нас размер гонораров утверждает исполком Федерации ссылаясь на все международные нормативы. Получается, они не заплатили Асанову, а Шуменову неправильно донесли, будто бы Демьяненко не заплатил.

Сейчас они понимают, что были не правы. Мы никаких денег с них не брали, даже санкции международные. Шуменов бился за титул, соответственно, он платил WBA санкции, чтобы ему разрешили за этот титул драться. Мы же даже за санкции не просили, хотя обязаны были это требовать. Так как он проводит матч на территории Казахстана, и чтобы не было, как он говорит, «беспредела». Мы даже копейки с него не взяли, а они рассказывают, что бардак в Федерации профессионального бокса. Они решают свои меркантильные вопросы, не знаю какие, денежные или что-то еще. Не заработали, видимо денег, и этим решили поплакаться, покричать, что еще Федерация с них требует деньги. Хотя это судейская бригада работает, она обязана зарабатывать. Они получают международные сертификаты, лицензии, за свой счет выезжают за границу. Вот скоро полетят в Панаму, там будет проводиться конвенция WBО. Там они сдают экзамены, платят за себя. В тоже время они (команда Шуменова) считают, что Федерация на них ополчилась и судьи должны бесплатно работать. Так же не бывает.

— Также он говорит, что была угроза со стороны Федерации, мол, если не заплатите, то не разрешим провести бой в Астане.

— Да, конечно. Я так и сказал. Если не будете платить, то и судьи не будут судить. Почему это они должны работать бесплатно? Это их работа. Во всех странах, где бы не проходили матчи, в России или Африке, судьям платят. Почему это у нас должно быть бесплатно? Тогда не проводите бой вообще, если не в состоянии организовать его. Вот такие вопросы возникают. Тяжело таким вот горе промоутерам это объяснять, мы же должно хоть немножко вникать в международные правила и понимать, что работаем на развитие бокса в Казахстане, а не решаем какие-то меркантильные вопросики. На самом деле у нас очень много боксеров, которые не только в Казахстане дерутся, а по всему миру. Мы им помогаем и содействуем в продвижении.

Напомним, что 7 июля на «Барыс Арене» Бейбут Шуменов победил турка Хизни Алтункая и тем самым стал регулярным чемпионом по версии WBA.