Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова в эксклюзивном интервью NUR.KZ впервые рассказала о своей личной жизни и новоиспеченном шымкентском муже. По ее словам, она в жизни не представляла, что ее избранник будет из Шымкента. Также, в ходе беседы, она открыто рассказала о своих впечатлениях, про шымкентских родителей мужа.

«Почему-то я всегда думала, что даже не представляю, как можно выйти замуж за шымкентского. У людей есть такое стереотипное понимание, что шымкентские люди — они немного сложноватые. Я даже говорила, что за шымкентского, наверное, могут выйти замуж только шымкентские девушки. Потому что у них одна культура, одно понимание, одно воспитание. И только она может хорошо ужиться с ним», — сказала она. По ее словам, она очень удивилась, когда познакомилась с родителями мужа.

«Но когда я встретила своего мужа и увидела его родителей, его семью, я поняла, что это удивительный город, удивительная земля. В тот день, когда знакомились наши родители, у меня еще было открытие бутика там же. Я встала в 7 утра, мы готовились, помогала маме, ждали гостей. То есть моих же родителей. Но это уже были кудалар. Я мыла посуду, бегала, помогала и пошла на свое открытие. Я хочу сказать, что родители моего мужа удивительно интеллигентные люди. Они все поняли. Я не планировала, но так получилось. И это было совершенно спокойно принято. То есть, я на несколько часов отлучилась, встретилась со своими клиентами и вернулась домой, все это потом до двух часов ночи собирали, убирались», — поделилась она.

По словам Кауменовой, у них не было большого тоя на 1000 гостей. Вместо этого они с мужем сделали небольшой банкет в стиле «кудайы тамак» и получили благословение родителей в своем небольшом кругу.