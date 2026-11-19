В Шымкенте завершается общественная акция «Таза қала» — «Чистый город». За время ее проведения мы увидели много хороших примеров настоящей гражданской активности. Людей, которые не ждут, когда кто-то придет и наведет порядок, а сами берут в руки лопату, сажают цветы и деревья, ухаживают за дворами и делают пространство вокруг своих домов красивее. Именно ради таких людей и задумывалась эта акция.

У каждого мегаполиса есть своя красота. Она не всегда в новых зданиях, широких проспектах и благоустроенных центральных улицах. Иногда настоящая красота города прячется во дворе обычного многоэтажного дома: в аккуратно посаженных цветах, ухоженных деревьях, чистых дорожках, скамейке, на которой вечером собираются соседи. А самое главное — в людях, которым все это небезразлично.

Именно таких жителей мы хотели найти и поддержать в рамках акции «Таза қала» — «Чистый город», реализуемой ОЮЛ «Гражданский альянс г. Шымкента» в рамках государственного социального заказа совместно с КГУ «Управление внутренней политики г. Шымкента».

За каждым красивым двором стоит чей-то труд

Когда мы начинали эту работу, нам хотелось не просто провести конкурс и определить победителей. Нам было важно увидеть, сколько в нашем городе людей, которые по собственной инициативе заботятся о месте, где живут.

В ходе мониторинговых выездов мы посещали дворы, общались с жителями, осматривали территории, фотографировали результаты их труда. Обращали внимание на озеленение, цветники, деревья, кустарники, вертикальное озеленение фасадов, состояние дорожек, ограждений, скамеек и мест отдыха.

За каждым таким объектом — чьи-то силы, время, забота и зачастую собственные средства. Особенно запомнились дворы, где жители не ограничиваются разовой уборкой. Они высаживают растения, создают цветочные композиции, ухаживают за зелеными насаждениями, поддерживают чистоту и стараются сохранить то, что сделали своими руками.

Один из таких примеров — двор дома №27 по улице Рашидова. Здесь можно увидеть цветники, декоративные композиции, вертикальное озеленение и уютные места отдыха. Это результат не только благоустройства территории, но и неравнодушия людей.

На этот объект приезжала и съемочная группа телеканала OTYRAR, чтобы рассказать об участнице акции и ее вкладе в создание красивого двора, писал о Наталье Фроловой и РАБАТ.

Подобные истории особенно ценны. Они напоминают нам, что для добрых перемен не всегда нужны большие бюджеты и масштабные программы. Иногда все начинается с одного человека, который однажды решает: «А почему бы нам не сделать наш двор красивее?!» А потом к нему присоединяются соседи.

Когда жители активнее тех, кто должен помогать им объединяться

Но у этой истории есть и другая сторона, о которой тоже важно сказать честно.

С самого начала организаторы рассчитывали на активное участие всех пяти районных акиматов Шымкента. Ведь именно районный уровень — самое близкое к жителям звено местной власти. Районные службы знают свои территории, дворы, улицы и людей, которые проявляют инициативу.

Гражданский альянс заблаговременно направил официальные обращения во все районные акиматы с предложением определить ответственных представителей, наладить взаимодействие с организационной группой, помочь с информированием населения и сбором заявок.

Однако на практике взаимодействие складывалось по-разному. Два из пяти районных акиматов не предоставили заявок от населения, несмотря на обращения и предложения о сотрудничестве.

И здесь произошло то, что особенно показательно.

Жители этих районов самостоятельно находили Гражданский альянс, выходили на связь с организаторами, отправляли фотографии, сообщали адреса и рассказывали о благоустроенных дворах.

Получается, что люди, которые собственными силами создают порядок и красоту возле своих домов, порой проявляли больше инициативы, чем структуры, призванные помогать организовывать работу с населением.

При этом мы не хотим обесценивать работу тех районных акиматов, которые откликнулись на наши обращения и назначили ответственных сотрудников. Например, по итогам переписки с аппаратами акимов районов Туран и Каратау были определены представители для взаимодействия с организационной группой.

Но хотелось бы, чтобы подобная заинтересованность была одинаковой во всех районах города.

Ведь общественная акция — это не соревнования между акиматами и общественными организациями, а возможность объединить усилия ради общего результата.

Время — это тоже важный фактор

Есть еще один организационный момент, о котором мы считаем необходимым рассказать.

Несмотря на информационное объявление акции в августе 2026 года, полноценная практическая работа по приему заявок, организации выездов и мониторингу объектов развернулась позднее.

Это повлияло на возможности объективной оценки некоторых участников. К моменту посещения отдельных дворов жители уже успели убрать сухую растительность, провести уборку, завершить сезонные работы и привести территории в порядок.

С одной стороны, это прекрасно: значит, люди продолжают заботиться о своих дворах независимо от конкурса. С другой — организаторы не всегда могли увидеть первоначальное состояние территории и в полной мере зафиксировать объем выполненной работы.

Мы убеждены, что такие проекты должны начинаться своевременно, чтобы жители имели равные возможности для участия, а мониторинг проходил в наиболее подходящий период.

Ответственность за своевременную организацию мероприятий государственного социального заказа не должна перекладываться на жителей и общественную организацию, которая непосредственно реализует проект.

Гражданский альянс обеспечил информационную работу, прием и проверку заявок, выезды по адресам, встречи с участниками и взаимодействие со средствами массовой информации.

Но ценность акции гораздо больше

6 ноября 2026 года мониторинговая группа завершила свою работу. Теперь предстоит систематизировать материалы и передать заявки, прошедшие проверку по установленным требованиям, в комиссию акции для рассмотрения и определения победителей.

В этом году предусмотрено 43 награждения в семи номинациях. Общий призовой фонд составляет 10 млн тенге.

Система награждения включает районный и городской этапы.

На районном уровне предусмотрены номинации:

* «Лучший двор»;

* «Лучшая улица»;

* «Лучший многоэтажный жилой дом».

В каждом из пяти районов определят победителей в трех номинациях. Размер каждого вознаграждения — 300 тыс. тенге.

На городском уровне предусмотрены четыре номинации:

* «Лучший дворник двора»;

* «Лучший двор города»;

* «Лучшая улица города»;

* «Лучший многоэтажный дом города».

В каждой городской номинации предусмотрено семь награждений.

Всего на районном этапе будет 15 награждений с призовым фондом 4,5 млн тенге, на городском — 28 награждений с призовым фондом 5,5 млн тенге.

Но хочется подчеркнуть, что деньги — это далеко не единственная, даже не самая главная ценность этой акции.

Для многих участников гораздо важнее, что их труд заметили, о них расскажут, а их двор увидят другие жители, что их пример поможет вдохновить соседей и целые улицы.

Порой простое общественное признание становится лучшей наградой для человека, который годами ухаживает за деревьями и цветами возле своего дома.

Чистый город начинается не с лозунгов, а с ответственности

Подводя итоги нашей работы, мы еще раз убедились, что в Шымкенте немало людей, которые хотят жить в чистом, зеленом и уютном городе. Они не ждут особых условий, не требуют больших ресурсов, а просто делают то, что считают правильным.

Но одной инициативы жителей недостаточно для формирования устойчивой культуры благоустройства.

Необходимы совместные усилия населения, общественных организаций, районных акиматов и коммунальных служб. Важно не только поддерживать активных людей, но и создавать условия, в которых к ним будут присоединяться и другие жители.

Мы хотим, чтобы подобные акции не становились разовыми конкурсами, которые заканчиваются вручением призов и итоговым отчетом. Их настоящая цель — формирование культуры участия, когда жители чувствуют ответственность за свой двор, улицу и город, а местные исполнительные органы видят в гражданской активности не дополнительную нагрузку, а ценный ресурс развития городской среды.

Гражданский альянс г. Шымкента благодарит всех жителей, которые откликнулись на акцию, поделились разными историями, пригласили во дворы и показали результаты своего труда.

Спасибо тем, кто сажает деревья, поливает цветы, убирает мусор, красит ограждения, ухаживает за клумбами и просто не проходит мимо беспорядка.

Возможно, кто-то из вас не получит приз. Но ваш труд уже имеет значение, потому что благодаря вам наш мегаполис становится лучше.

Чистый город — это не только работа коммунальных служб и ответственность акиматов. Прежде всего это отношение людей к месту, которое они называют своим домом.

Если каждый из нас начнет с собственного двора, своей улицы и подъезда, то у Шымкента будет гораздо больше шансов стать именно таким городом, в котором хочется жить.

Красота мегаполиса начинается с неравнодушия. Именно таких людей мы хотим видеть в родном городе.

Юсуп Арзыханов,

исполнительный директор

ОЮЛ «Гражданский альянс г. Шымкента»