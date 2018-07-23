Вице-министр образования и науки Талгат Ешенкулов рассказал, по каким специальностям казахстанские выпускники вузов получают высокие зарплаты, передает Tengrinews.kz.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в СЦК, комментируя результаты первого этапа рейтингов образовательных программ в вузах республики.

«Специальность «Нефтегазовое дело». Как ранее озвучивалось, она оказалась очень высокооплачиваемой. У этой же специальности оказался еще высокий процент трудоустройства.

Соответственно, завтра, возможно, спрос туда увеличится. В то же время есть такие специальности, как «Журналистика», где трудоустройство оказалось самым низким — 63 процента», — отметил вице-министр образования и науки Талгат Ешенкулов.

Он добавил, что зарплату в 900 тысяч тенге получают те, кто обучался по специальности «Нефтегазовое дело». «Могу назвать специальности, которые имеют высокую заработную плату — это «Нефтегазовое дело».

Средняя заработная плата составляет 202 тысячи тенге. «Транспортная техника и технологии» — там средняя заработная плата составляет 174 тысячи. «Горное дело» — средняя зарплата 174 тысячи тенге. «Автоматизация и управление» — средняя зарплата 159 тысяч тенге. Это те специальности, по которым есть возможность заработать еще больше», — сообщил вице-министр Талгат Ешенкулов.

Отметим, МОН совместно с НПП «Атамекен» проводит рейтинги образовательных программ вузов. «В начале проведения рейтинга ставилась задача проведения рейтинга среди 2 000 программ.

Мы исследовали 784 программы по 33 специальностям. В основном это технические специальности, экономика и бизнес, а также специальности социальной сферы. Этот рейтинг мы опубликуем на сайте НПП и МОНа. Можно будет детально ознакомиться с рейтингом по этим специальностям, баллами, указывали сумму заработной платы, а также по проценту трудоустройства показывали средний балл. Этот рейтинг нужен для абитуриентов.

Этот рейтинг не определяет, какой вуз лучше или хуже. Мы здесь пытались посмотреть оценку работодателя, как они оценивают образовательные программы. Возможно, в какой-то по одной специальности вуз — лидер, а по другой отстает», — добавил вице-министр образования и науки Талгат Ешенкулов.