Казахстан скорбит по Денису Тену. В разных городах страны люди собираются, чтобы почтить память знаменитого фигуриста. О трагедии высказываются известные личности, чиновники. Tengrinews.kz передают с места событий.

Алматинцы скорбят. Денис Тен — ты в наших сердцах Опубликовано Tengrinews.kz Четверг, 19 июля 2018 г.

23.25.

Трансляция завершена.

23.34 Кто-то принес ко Дворцу Республики в Алматы коньки

23.23 Еще фото из Тараза

И еще из Алматы:

23.04

Илья Ильин о трагедии: «Денис всегда говорил, что я его мотивирую на развитие в жизни, а на самом деле, смотря на него, я стремился стать лучше. Видя его, я говорил себе, вот растет парень — Молодчина. Как же больно осознавать, что его теперь с нами нет».

23.02 В Таразе тоже пришли почтить память Дениса Тена.

22.44

Свечи возле Дворца Республики в Алматы. «Он посвятил жизнь Казахстану… У него была возможность уехать в США, но он вернулся, потому что он патриот».

22.35

Высказалась о трагедии и Баян Алагузова: «Дениса убили в центре города в три часа дня. Кто вообще отвечает за нашу безопасность??? Кто эти люди?»

22.15 Некоторые из пришедших почтить память Дениса Тена не сдерживают слез.

22.12 На набережную Астаны пришла Бахыт Сыздыкова: «У меня язык не поворачивается, чтобы сказать, что Дениса Тена нет на этой земле. Это очень страшная и нелепая трагедия одновременно. Не должен в мирной стране в дневное время погибать человек».

21.59 Аружан Саин написала эмоциональный пост о случившейся трагедии.

«Они. Молодые, скорее всего, парни. Воры, которые зарезали Человека ради… ради пары автомобильных зеркал… Это вчерашние дети, у родителей которых не было возможности, а может, и желания искать в своих детях искру, талант, способности. И рядом не было спортивной школы, катка, музыкального кружка, куда дети ходили бы сами. А если были, то платные. Откуда деньги? Пусть растут так, думали родители. Главное же — прокормить. Они росли на улице, где свои правила, где круто — это не медаль или умение, а сила и понты. Может быть, чтобы подарить своему ребенку модный телефон, родители даже… брали кредиты, вместо того чтобы учить ребенка добиваться всего своим трудом… и думали, что вот — школу закончит — станет человеком. А нет… Не станет. Они же не виноваты, что, кроме школы, детям некуда пойти, нечем заняться, не у кого учиться. Учиться быть человеком».

21.52 На экране на столичном Арбате показывают видео про известного фигуриста.

21.41 На набережной в Астане

21.29

Свои соболезнования выразил Нурсултан Назарбаев.

21.16 «Казахстанцы скорбят. Нелепая смерть молодого талантливого юноши, у которого вся жизнь была впереди, никого не оставила равнодушным. 13 июня ему только исполнилось 25 лет. Денис был настоящим патриотом своей Родины, достойным сыном своего народа. Казахстанские корейцы всегда гордились им и поддерживали его», — отмечает Ассоциация корейцев Казахстана.

21.15 В Алматы несут цветы к месту ранения фигуриста.

Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти его не смогли.