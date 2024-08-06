Осужденные по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена подали кассационную жалобу в верховный суд.

В производстве находится ходатайство адвоката в интересах осуждённых Кудайбергенова и Киясова. Предварительное рассмотрение назначено на 8-ое августа, оно пройдет в открытом режиме. По словам адвокатов по уголовным делам, кассационная инстанция зачастую оставляет решение суда без изменения.

«Кассационная инстанция является третьей. Есть суд первой инстанции, апелляционная инстанция и кассационная — туда подают жалобы люди, которые недовольны приговором суда. Шансов на то, что что-то будет изменено, с моей точки зрения, очень мало. Та информация, которой я располагаю по наличию доказательств, шансов, я считаю, очень мало», — говорит Евгений Яворский, адвокат .

Денис Тен был убит 19 июля 2018 года. Смертельное ножевое ранение известному фигуристу нанесли грабители, пытавшиеся снять зеркала с его машины. За жизнь спортсмена врачи боролись больше двух часов, но безуспешно. Тогда осудили троих. Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова за убийство. Они получили по 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Но позже их перевели в учреждение средней безопасности. Четыре года заключения дали Жанар Толыбаевой – она не сообщила о преступлении в полицию. Сейчас она уже на свободе, так как своё наказание отбыла.