Одиннадцать общежитий на 3530 мест требуется для учащихся колледжей в городах и районах Туркестанской области.

Как рассказали в управлении строительства, по девяти из них уже решены вопросы с выделением земельных участков и подключением к инженерным коммуникациям.

Осталось разобраться со строительными площадками под общежития для учащихся колледжей легкой промышленности и сервиса (на 200 мест) и Шымкентского медицинского колледжа (на 800 мест). Что же касается строительных работ, то они пока идут только в Кентау, где возводится общежитие на 300 мест для многопрофильного колледжа г. Кентау.

Планируется, что студенты справят там новоселье уже в сентябре. По остальным общежитиям поданы заявки в управление экономики и бюджетного планирования для выделения средств на разработку ПСД.

В том числе — для колледжа № 1 в с. Созак (на 200 мест), для многопрофильного технического колледжа в п. Коксаек Толебийского района (на 160 мест), для многопрофильного колледжа г. Кентау еще одно общежитие на 300 мест, для Шымкентского колледжа транспорта коммуникаций и технологий (на 300 мест), для Шымкентского музыкального колледжа (100 мест), для Туркестанского медицинского колледжа (на 600 мест), для Жетысайского медицинского колледжа (на 360 мест). Пока бюджетные средства в размере 85 065,52 тыс. тенге на подготовку ПСД выделили только для пяти из них.