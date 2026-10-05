В Шымкенте наградили лучших специалистов системы профобразования

В Шымкенте чествовали педагогов, мастеров производственного обучения и ветеранов системы технического и профессионального образования. Отдельное внимание уделили студентам, которые уже добились успехов на международных соревнованиях.

Среди них — Нодирбек Рустамханов, студент шымкентского аграрно-технического колледжа. В составе сборной Казахстана он выступил на чемпионате WorldSkills Shanghai в Китае в компетенции «Сантехника и отопление» и завоевал медаль.

«Я представлял свою страну и родной край, поднял флаг Казахстана и завоевал медаль», — рассказал Нодирбек Рустамханов.

В управлении образования отмечают, что подготовка специалистов всё теснее связывается с реальным производством. Колледжи сотрудничают с предприятиями, а образовательные программы согласовываются с работодателями с учётом потребностей рынка труда.

По словам руководителя управления образования Шымкента Куаныша Искакова, сегодня в 35 колледжах города обучаются более 48 тысяч студентов. В 22 учебных заведениях около 10 тысяч человек охвачены дуальным образованием.

Во время торжественного мероприятия награды также вручили педагогам, мастерам производственного обучения и специалистам системы технического и профессионального образования за вклад в подготовку будущих кадров.