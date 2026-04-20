Встреча с депутатами показала открытый диалог и конкретные решения

Когда-то это были просто планы. Сегодня- выполненные задачи и довольные студенты. Проблема общежитий в этом году полностью решена – их, в городе, построили пять. А это значит, что вместо 600 мест теперь доступно 1956. Внимание уделили и школам. Провели капитальный ремонт.

Обновили 25 действующих объектов, построили 45 новых учебных заведений, которые уже принимают учеников



Активно развивается и дорожная инфраструктура. По словам Бахадыра Нарымбетова, на сегодня проложено около 1300 километров дорог. План по строительству выполнен с опережением на 96 процентов.



Бахадыр Нарымбетов, председатель городского маслихата: «Тогда мы давали обещания, исходя из имеющихся возможностей. Планировали уложить около 480 километров дорог. В итоге построено более тысячи километров. Это почти в два раза больше запланированного объёма. Работы велись поэтапно, без остановок. Особое внимание уделили качеству покрытия».



Экономические показатели тоже не отстают. Работой обеспечены 65 тысяч человек. Число предпринимателей достигло 250 тысяч. Для пожилых открыты 5 центров «Активного долголетия». Уличное освещение довели до 100 процентов – досрочно! Такие же темпы в водоснабжении и жилищном строительстве.



Берик Садыков, проректор: «Сегодняшняя встреча была очень важной и содержательной. Прозвучали конкретные предложения и вопросы от преподавателей. Думаю, председатель маслихата Бахадыр Нарымбетов дал на них исчерпывающие и понятные ответы. Обсуждение получилось открытым и предметным. Многие моменты удалось прояснить, по ряду инициатив наметили дальнейшие шаги».



Исполнение намеченных планов и каждое обещание находятся под строгим контролем депутатов. Работа по налаживанию обратной связи с населением будет продолжена.