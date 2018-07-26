Лунное затмение, которое состоится в пятницу, 27 июля, станет самым длинным и кровавым в истории двадцать первого века.

Это самое большое и длинное уникальное явление в период с 2001 по 2100 годы. Продолжительность самого длинного лунного затмения составит около одного часа и сорока трех минут — это на сорок минут больше предыдущих затмений ночного светила.

Приметы на кровавую луну — что нельзя делать, как пережить

Мистики предупреждают о том, что совпадение астрономических явлений считается настоящим предвестником апокалипсиса. Правда, частично на земле перед кровавой луной и несколько раз после нее и будет наблюдаться хаос — люди станут нервными и агрессивными, может увеличиться количество ДТП и бытовых конфликтов с неприятными последствиями.

Главная примета этого дня — погода. Если она дождливая или идет гроза, значит в мир людей спускается нечисть, от которой можно защититься только позитивным настроем и силой духа. Не давайте плохому настроению и агрессии овладеть собой, старайтесь простить людям их слабости и не идти на выяснения отношений, чтобы впоследствии не потерять из своего окружения важных вам персон.

В этот период не рекомендуется начинать новых важных дел: не подписывать документов, не брать на себя никаких обязательств – особенно финансовых. Не стоит ни самому брать в долг, ни одалживать денег другим.

Зато этот период лучше всего подходит для завершения старых проектов. В это время стоит простить и отпустить старые обиды – и, возможно, самому попросить прощения.

Что касается здоровья физического, то бояться головных болей, слабости и подобного не стоит — это же не магнитные бури. Может наблюдаться некое снижение работоспособности на фоне плохого настроения. Но если держаться на позитиве, то ничто вам будет нипочем. Некоторые люди, наоборот, в этот период почувствуют острую тягу к переменам и желание сворачивать горы — не спешите перенапрягаться, чтобы впоследствии содеянное не оказалось вам ненужным или абсолютно безрезультатным.

Ритуалы на кровавую луну

В период полнолуний и затмений луна как никогда готова делиться своей энергией с людьми, а потому данный период — лучший для изменения своей жизни в лучшую сторону. Просить у луны можно все что угодно. Главное — настроиться на е волну и поверить, что все действительно вскоре будет исполнено.

Тем, кому мало медитации и наполнения лунной энергией, можно провести несколько ритуалов на привлечение удачи в свою жизнь.

Магические обряды на лунное затмение 27 июля

Вечером, за некоторое время до максимальной фазы затмения эзотерики советуют совершить омовение в реке или хотя бы под струей проточной воды, например, принять душ. В это время нужно представлять себе, как вода смывает с вас все болезни и неприятности.

Гадание в лунное затмение

В затмение хорошо погадать на судьбу. Для этого накануне момента, как Луна скроется в тени Земли возьмите колоду карт и помешайте ее. Определите для себя самую остро стоящую на данный момент проблему — денежные долги, неприятности на работе или в любви, комплексы. Выкладывайте карты по одной. Ждите появления дамы, короля или туза. Черный король или дама означает, что вы встретите мужчину или женщину, которые помогут решить проблему. Красный король или дама сулят скорое появление мужчины или женщины, которые могут дать вам силы на решение проблемы. Тузы скажут о причинах появления проблемы. Черный — это проклятие, сглаз, месть врага. Красный — вы виноваты в сложившихся обстоятельствах сами, и ваша судьба только у вас в руках. Каждой лунное затмение — это время тайн и знаков свыше. Порой все словно встает с ног на голову. Воспользуйтесь этим, чтобы преобразить свою жизнь и сделать ее более приятной.