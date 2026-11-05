В Шымкенте во время рейда выявили нарушения в развлекательных заведениях

В Шымкенте сотрудники полиции провели рейд по лаундж-барам, ресторанам и другим развлекательным заведениям. Во время проверок выявлены факты курения кальяна в заведениях общественного питания, а также случаи пребывания несовершеннолетних в развлекательных местах ночью без сопровождения законных представителей.

По информации Департамента полиции города, профилактические мероприятия были направлены на выявление нарушений законодательства и обеспечение общественного порядка. Сотрудники проверяли соблюдение установленных требований в местах отдыха и обращали внимание на присутствие подростков в ночное время.

Несовершеннолетних, обнаруженных во время рейда, доставили в Управление полиции Каратауского района. Туда же пригласили их родителей. Полицейские устанавливают обстоятельства каждого случая и принимают меры в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранители напоминают, что родители и другие законные представители должны контролировать местонахождение детей в вечернее и ночное время. Владельцам развлекательных заведений необходимо соблюдать установленные ограничения и не допускать нарушений на своей территории.

Отдельное внимание во время рейда уделили курению кальяна в заведениях общественного питания. Подобные факты также подлежат правовой оценке, а предусмотренные законом меры применяются после установления обстоятельств нарушения.

В полиции подчёркивают, что профилактические проверки призваны предупредить правонарушения и обеспечить безопасность несовершеннолетних. Жителей призывают соблюдать требования законодательства и ответственно относиться к безопасности детей.

Если подросток задержался вне дома, родителям стоит связаться с ним и убедиться, что он находится в безопасности. Сотрудники заведений должны учитывать возраст посетителей, действующие ограничения.