Даже на руководящих должностях женщины в Казахстане зарабатывают меньше мужчин

В Казахстане сохраняется значительный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. В среднем женщины зарабатывают на 679 теңге в час меньше мужчин. Разница в ежемесячных доходах может достигать 120 тысяч теңге. При этом наиболее заметным неравенство становится после 30 лет.

По данным Бюро национальной статистики, разница в почасовой оплате труда зависит от возраста работников. Среди молодых специалистов она составляет около 16%, в возрастной группе от 25 до 34 лет увеличивается до 23%, а среди сотрудников от 35 до 44 лет достигает почти 30%.

Именно в этом возрасте мужчины, как правило, достигают максимальных показателей почасовой оплаты труда, тогда как рост заработков женщин заметно замедляется. Разница сохраняется и в старших возрастных группах.

Одной из причин специалисты называют особенности профессиональной карьеры. Женщины чаще прерывают трудовую деятельность в связи с рождением и воспитанием детей. После возвращения из декретного отпуска им приходится совмещать работу с семейными обязанностями, что может влиять на карьерный рост и уровень доходов.

Заведующая кафедрой социологии Евразийского национального университета Куралай Мухамбетова отмечает, что в социологии существует понятие «штраф за материнство».

«Если у мужчины карьера по большей части линейна, он постепенно переходит с одной позиции на другую, то у женщин карьера часто прерывистая. Бывают возвращения назад, декретные отпуска и другие перерывы», — пояснила эксперт.

На уровень заработной платы также влияют профессиональный опыт, квалификация, непрерывный трудовой стаж и сфера занятости.

Женщины чаще работают в образовании, здравоохранении и других социальных отраслях, где уровень оплаты труда обычно ниже, чем в финансовом секторе, информационных технологиях, логистике и горнодобывающей промышленности.

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин отмечает, что различия в доходах во многом связаны с отраслевой структурой занятости.

По его словам, социальная сфера по уровню оплаты труда уступает ряду коммерческих отраслей. Дополнительное влияние могут оказывать продолжительность рабочего времени и семейные обязанности.

Однако разница в заработках сохраняется даже среди руководителей организаций.

Согласно приведённым данным Бюро национальной статистики, мужчины на руководящих должностях получают в среднем 1 млн 210 тысяч теңге, тогда как женщины — около 975 тысяч теңге.

Таким образом, разница составляет 235 тысяч теңге, или примерно 19%.

Эксперты считают, что сокращению разрыва в оплате труда могут способствовать прозрачные механизмы начисления заработной платы, равные возможности карьерного продвижения и дополнительные меры поддержки работающих родителей.

При этом статистическая разница в средних доходах не обязательно означает неодинаковую оплату за одну и ту же работу. Для оценки возможной дискриминации необходимо учитывать должность, квалификацию, стаж, рабочее время и другие условия занятости.