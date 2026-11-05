В Шымкенте экологи вновь проверили завод Polymettech после жалоб жителей

В Шымкенте специалисты департамента экологии провели очередную проверку предприятия Polymettech, на работу которого ранее жаловались горожане. Во время замеров воздуха на территории завода превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили. При этом весной предприятие уже штрафовали почти на 70 млн теңге за нарушение экологических требований.

Завод Polymettech занимается переработкой промышленных отходов, производством чернового свинца и цементационной меди. Поводом для внимания экологов стали жалобы жителей на неприятный запах.

Специалисты провели замеры непосредственно на производственной площадке во время работы оборудования. По результатам исследования концентрация проверенных загрязняющих веществ не превысила установленных нормативов. В частности, приборы не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода.

При этом на предприятии отсутствует автоматизированная система мониторинга выбросов. Такое оборудование позволяет регулярно, каждые 15 минут, передавать данные о загрязняющих веществах в департамент экологии.

Как пояснили специалисты, обязанность устанавливать подобные системы распространяется не на все промышленные объекты. По их словам, одним из критериев является объём выбросов свыше 500 тонн загрязняющих веществ в год.

Учредитель ТОО Polymettech Рафис Ягафаров заявил, что предприятие продолжает работать в обычном режиме, а проведённые замеры не выявили превышений.

«Сейчас при вас специалисты департамента экологии провели замеры с помощью специального оборудования. Превышений никаких нет. При этом завод продолжает работать, идёт производство свинца и переработка отходов», — рассказал он.

На замечание журналистов о неприятном запахе, который ощущался непосредственно на территории предприятия, учредитель ответил, что, по его мнению, он не распространяется за пределы завода и не представляет опасности для жителей.

Однако ранее на предприятии уже выявляли нарушения природоохранного законодательства.

Весной после обращений горожан экологи провели внеплановую проверку. По её результатам на завод наложили штраф в размере около 70 млн теңге.

Руководитель департамента экологии Шымкента Ермахан Тастанбекулы сообщил, что предприятие полностью выплатило назначенную сумму и представило документы о принятых мерах.

«На основании жалоб жителей была проведена внеплановая проверка, по итогам которой наложен штраф на сумму около 70 миллионов теңге. На сегодняшний день он полностью оплачен. Предприятие также предоставило документы о выполненных мероприятиях, в том числе о замене фильтров и принятии дополнительных мер по устранению нарушений», — пояснил руководитель ведомства.

По данным департамента экологии, с начала года в Шымкенте провели 36 проверок соблюдения природоохранных требований.

По их результатам предприятия города оштрафовали на общую сумму более 525 млн теңге. Деятельность шести производств была приостановлена.

При этом фактически взыскать удалось 286 млн теңге. Остальные штрафы предприятия оспаривают в судебном порядке.

Экологи продолжают контролировать работу промышленных объектов Шымкента и соблюдение ими экологического законодательства.

Отметим, что отсутствие превышений во время отдельных замеров характеризует состояние воздуха в момент исследования и само по себе не исключает возможных изменений уровня выбросов в другое время.