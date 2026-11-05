Готовитесь к апокалипсису? В сети уже назвали дату «конца света»

Представьте: вы просыпаетесь утром, а банковское приложение не открывается, интернет не работает, а оплатить покупки невозможно. Именно такой сценарий сейчас рисуют пользователям соцсетей, называя конкретную дату — 17 ноября.

Одни советуют снимать наличные, другие — закупать продукты, воду и даже золото. Но кто запустил эту волну паники и что действительно произойдёт в этот день?

Всё началось с публикаций о том, что сразу 17 стран и Евросоюз якобы призвали граждан готовиться к масштабной катастрофе. Сообщения быстро разлетелись по соцсетям и набрали миллионы просмотров.

Однако за громкими заявлениями оказались совершенно разные события. Великобритания обновила рекомендации на случай чрезвычайных ситуаций, Евросоюз ещё в 2025 году представил стратегию готовности к кризисам, а в Норвегии подобные памятки существуют с 2018 года.

Речь идёт об обычных мерах предосторожности: иметь дома запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых вещей на случай перебоев с электричеством, водой или связью. Никакого общего предупреждения о надвигающейся катастрофе правительства не выпускали.

Но почему именно 17 ноября?

В соцсети X появилось сообщение пользователя под именем Wesley. Ссылаясь на неизвестный источник из даркнета, он утверждает, что в эту дату якобы начнётся масштабная кибератака. По его версии, хакеры взломают крупнейшие банки, обнулят счета, а интернет по всему миру отключат на три месяца. Однако никаких доказательств автор не приводит.

Более того, казахстанские специалисты уже прокомментировали эти слухи.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что никаких предупреждений о подобных угрозах не распространяли.

В Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) назвали происходящее конспирологической рассылкой. Специалисты пояснили: интернет, серверная инфраструктура, связь и банковские системы не являются единой системой с одним «рубильником». Поэтому сбой или атака на один элемент не означает автоматического отключения всего остального.

Но есть ещё одна деталь. На 17 ноября действительно запланировано событие, связанное с системами оповещения. В США Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно с Федеральной комиссией по связи проведёт общенациональное тестирование Emergency Alert System. На короткое время могут прерваться радио- и телепередачи, чтобы транслировать проверочное сообщение. Это касается только США и никак не связано с отключением интернета или банков.

А стоит ли казахстанцам всё-таки иметь дома запасы?

В МЧС напоминают: запас необходимых вещей на 72 часа — действительно одна из рекомендуемых мер подготовки к чрезвычайным ситуациям, например землетрясениям и паводкам. Но это общая рекомендация, а не предупреждение о конкретной угрозе 17 ноября.

Так что повода устраивать продуктовый ажиотаж или срочно снимать деньги со счетов нет. А вот проверять информацию, прежде чем поддаваться панике и распространять её дальше, точно не помешает.