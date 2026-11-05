Пожарная безопасность на АЗС стала темой профилактических мероприятий в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Абайского района провели профилактические мероприятия на автозаправочных и газозаправочных станциях. Главная цель работы — предупредить пожары, защитить посетителей и работников объектов, где используются легковоспламеняющиеся вещества.

Во время обходов специалисты напомнили персоналу об обязательных требованиях пожарной безопасности. Особое внимание уделили состоянию и доступности первичных средств пожаротушения, соблюдению правил заправки автомобилей и готовности сотрудников действовать при чрезвычайной ситуации.

Работникам разъяснили, почему на территории заправочных станций нельзя курить и пользоваться открытым огнём. Даже незначительное нарушение правил при обращении с топливом может создать угрозу для людей и имущества. Персоналу также напомнили о порядке оповещения экстренных служб и действиях при обнаружении признаков возгорания.

Правила безопасности должны соблюдать и водители. Во время заправки необходимо выполнять указания работников станции, обращать внимание на предупреждающие знаки и не совершать действий, способных привести к воспламенению топлива.

Профилактические мероприятия направлены прежде всего на предупреждение опасных ситуаций. Регулярное разъяснение требований помогает формировать ответственное отношение к безопасности как у работников заправок, так и у посетителей.

Также важно часто проверять оборудование, не загромождать проходы и обеспечивать свободный доступ к огнетушителям.

При обнаружении пожара или непосредственной угрозы необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о происшествии по номеру 101 или 112. Самостоятельно рисковать жизнью ради спасения имущества нельзя.

В УЧС подчёркивают: соблюдение установленных правил помогает сохранить здоровье людей и предотвратить материальный ущерб.