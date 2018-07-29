Перевозимая фигура переполошила Алматы: горожане подумали, что их ждет очередной креатив от городских властей

Скульптуру обнаженного мужчины в неоднозначной позе заметили алматинцы в кузове грузовика, сообщает Sputnik

«Вот умеет Байбек удивлять и интриговать алматинцев. Скоро! На какой-нибудь площади… за большие деньги…», — написал автор фото Андрей Мун.

А комментариях пользователи соцсетей предположили, что это может быть скульптура Дональда Трампа, дополнение к арт-инсталляции «Рождение седла», или же памятник чиновникам.

Как оказалось, ранее этот колосс украшал вход в китайский ресторан. И сейчас в связи с ремонтом заведения перевезен на новое место.

Это он )))) A post shared by Алматы ДТП◾ (@almaty_dtp) on Jul 27, 2018 at 8:38pm PDT

Алматинцы в текущем году не раз удивлялись неожиданным креативным решениям городских властей. Самым громким случаем стала установка статую гигантской Белки перед входом в выставочный центр «Атакент». Скульптура, созданная из соломы по идее иностранного художника, обошлась в 23 миллиона тенге.



Затем на улице Панфилова установили скульптуру под названием «Рождение седла» – деревянный макет лошади с куском кожи из бронзы, на котором оставлены отпечатки «ягодиц».