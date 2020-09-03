Центральноазиатский офис Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR) передал оборудование и расходные материалы общей стоимостью $316,000 двум лабораториям в Алматы.

Центральная Референтная Лаборатория и Научно-практический центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга будут использовать материалы для получения высококачественных образцов и повышения производительности тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В числе переданных предметов высокопроизводительная система для проведения ПЦР в реальном времени, наборы для ПЦР-тестирования и наборы для выделения РНК. Это оборудование и материалы используются для диагностики COVID-19.

«Мы продолжаем поддерживать наших казахстанских коллег в их борьбе с этой пандемией. Эта последняя поставка представляет собой только часть тех вложений, которые Соединенные Штаты сделали в общественное здравоохранение в Казахстане. Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы

уверены, что оно будет продолжаться еще долго после ее завершения », — рассказал директор CDC/CAR д-р Дэниел Сингер.

CDC/CAR оказывает поддержку Министерству здравоохранения Республики Казахстан с самого начала вспышки путем организации тренингов и предоставления технической помощи в чрезвычайных операциях, при работе в лабораториях, профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями, проверке на контрольно-пропускных пунктах на границе, информировании о рисках и вовлечении сообщества, а также эпиднадзоре. Кроме того, CDC/CAR переводит технические руководства, опубликованные ведущими международными организациями здравоохранения, на русский язык для распространения.

Первое отделение CDC было открыто в Алматы в 1995 году. На сегодняшний день отделения центров работают в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. CDC работает со всеми министерствами здравоохранения над укреплением потенциала местных лабораторий, эпиднадзора и кадровых ресурсов, чтобы страны могли эффективнее предотвращать, выявлять вспышки заболеваний и реагировать на них.

В октябре CDC/CAR передаст вторую партию оборудования и материалов, включая лабораторный пластик, тестовые наборы и реагенты на сумму более $480,000, тем же двум лабораториям, а также филиалам Национального центра экспертизы.

Анастасия Новикова