Запуск лоукостеров открыл казахстанцам новые возможности для путешествий по просторам своей родной страны. Одним из самых привлекательных направлений для внутреннего туризма по-прежнему остается Южная столица — сочетая в себе все прелести процветающего мегаполиса и богатство нетронутой природы Заилийского Алатау.

Алматы преображается буквально каждое мгновенье — его украшают новые прогулочные и парковые зоны, красочные муралы и уникальные арт-объекты, уютные кафе и кофейни, галереи и торговые центры. Но самое интересное здесь начинается за пределами городских улиц, где от великолепия горных ландшафтов захватывает дух и вырастают крылья.

По-новому открыть для себя город Алматы и подарить своей семье незабываемый отпуск в одном из красивейших горных ущелий можно в Mountain Resort Oi-Qaragai, который вот уже 11 лет является самой настоящей достопримечательностью Южного Казахстана.

Здесь на 105 гектарах расположился самый большой в Казахстане парк для катания на горных велобайках, самая большая в мире юрта, внесенная в книгу рекордов Гиннеса, самый длинный и самый высокий в Казахстане супер-троллей, отель на деревьях, вошедший в топ лучших эко-отелей мира и 20 уникальных активностей для детей и взрослых.

В июне курорт впервые объявил о запуске многодневных туров, в которые входит проживание на двоих, питание BB «Шведский стол», безлимитный абонемент на все канатные дороги — SKI и BIKE PASS, безлимитное посещение скалодрома, троллейного и веревочного парка, а также пешие туры с инструктором по маршрутам Кругосветка, Пик Букреева, Красный Яр, Кабанье Озеро, Ак-Тас и Сад Камней.

Туры предусматривают 9 вариантов для размещения на 3, 4, 6 и 8 дней. Это домики в Деревеньке на Деревьях, где в полной мере можно ощутить слияние с живой природой, номера в европейском стиле — для ценителей практичности и комфорта и проживание в традиционных юртах со всеми современными удобствами — для максимального погружения в национальный колорит.

Одна из главных особенностей семейного курорта Oi-Qaragai — искренний сервис. Здесь тепло и с любовью принимают каждого гостя, а самых маленьких окружают особым вниманием и заботой.

Для детей здесь открывается новый удивительный мир, наполненный радостными событиями и удивительными приключениями. Это отдельно стоящий детский центр «UGUSHA», детский центр активностей, детские трассы в веревочном и скалолазном парке, обучение езде на велобайках детей от 3 лет, интерактивная горная тропа «Алатау» и многое другое. Детский досуг организован таким образом, что даже самые беспокойные родители смогут расслабиться и полноценно посвятить время себе, наслаждаясь прогулками по ущелью, активным отдыхом или полным релаксом в уникальном этно-спа «UMAI».

В Oi-Qaragai каждый найдет для себя что-то по душе — независимо от национальности, пола, возраста, бюджета, вкусов и интересов. Это место влюбляет в себя с первого взгляда, помогая обрести Счастье Быть Вместе — с самим собой, природой и близкими по духу людьми.