«Вся территория Казахстана, за исключением пустынных и степных районов, еще до нашей эры имела свои городские центры, то есть одни из главных атрибутов цивилизации», – утверждает видный казахстанский археолог, академик Карл Байпаков, передает Central Azia Monitor.

– Города были расположены в долине Сырдарьи и в Приаралье, в Таласском междуречье, предгорьях Тянь-Шаня, у северных склонов Каратау и в долине реки Жайык ( Урал)».

Города эпохи бронзы – В казахстанской исторической науке такая дефиниция, как «степная цивилизация», которая подразумевает развитие не только кочевой культуры, но и оседлой, появилась в конце прошлого столетия, – говорит академик. – Доказано, что предки казахов – саки, усуни, тюрки – были не только кочевниками. Номадизм – лишь часть степной цивилизации, подразумевающей не только кочевание, но и оседлую городскую жизнь. Изучение памятников средневековой археологии и архитектуры дает повод смело утверждать, что Казахстан – это страна своеобразной городской цивилизации, которая предусматривала симбиоз скотоводческой и земледельческой форм хозяйствования.

Период протоурбанизации связан с эпохой бронзы, длившейся со II тыс. до н.э. до начала I тыс. н.э. культуры этого времени получили у археологов название андроновской и бегазы-дандыбаевской. Сегодня городища того времени локализованы учеными: изучена их топография, исследованы дворцовые постройки и определен этнический состав населения городов. Это тюрки, тюргеши, карлуки, чигили, согдийцы и сирийцы.

Полученные данные (например, резные доски парадного зала дворцов в цитаделях Куйрыктобе, Луговое и Костобе, построение мавзолеев Борижарского могильника) свидетельствуют о высоком уровне городской культуры, архитектуры и искусства VI – первой половины VIII веков. Безусловно, это был один из самых ярких этапов урбанизации и взаимодействия культур стран и народов на Великом Шелковом пути.

Говоря об истоках городской культуры, мы говорим об эпохе бронзы. Таким образом, возраст городской цивилизации на территории Казахстана насчитывает не менее трех-четырех тысяч лет.

Города эпохи бронзы, идущие полосой от Урала до Иртыша, располагались в степной и лесостепной зоне Казахстана. Группа карагандинских исследователей-археологов открыла и изучает интереснейший протогород недалеко от Караганды. Так как его древнее название неизвестно, то археологи назвали его Кент (памятник находится у подножья Кентских гор). Археологи обнаружили на месте его расположения огромный массив застройки – Кент и его пригороды занимают несколько сотен гектаров. Наличие общественных сооружений – площади для собраний, следы развитых ремесел – говорит о концентрации населения.

Этот протогород, в частности, производил массу изделий из бронзы – украшения, топоры, оружие. Вокруг находились рудники, где прослеживается весь процесс добычи медной руды, ее обогащения, плавки и производства бронзы. Кроме того, в Кенте отмечено еще одно уникальное достижение – в VIII веке до нашей эры его жители освоили железо, что явилось своего рода революцией в развитии человеческой цивилизации и очень важным моментом мировой истории. Изделия из бронзы, металла, которые выплавлялись в Кенте и поселениях Центрального Казахстана, распространялись на запад и восток. Ученые, ориентируясь на данные

спектральных анализов, говорят, что некоторые найденные, к примеру, на Балканах металлические изделия были привезены из Центрального Казахстана – только там могли быть такого рода примеси. Если же говорить о востоке, то изделия из металла, изготовленные в Сары-Арке и в Семиречье, обнаружены в Синьцзяне.

Сколько лет Алматы

– Поскольку Алматы сыграл огромную роль в истории Казахстана, то всех интересует, сколько же лет этому городу на самом деле?

– Доказывалось, что поскольку в 1854 году здесь была основана крепость Верный, которая вскоре получила статус города, то, значит, с этой даты и начинается история Алматы. На самом же деле этот город сформировался, по крайней мере, тысячу лет назад. Место его расположения было удобным во всех отношениях – плодородные земли предгорий, обилие воды для полива. Еще в эпоху палеолита и бронзы здесь существовали стоянки и поселения древних людей. Некоторые – с присущими городу атрибутами.

Как административный и экономический центр Алматы сформировался примерно в Х веке. На территории нынешнего Военного института (раньше – пограничного училища) археологи нашли остатки крупного города, а во время строительных работ – остатки построек и массу интересных вещей. Например, кузнечную мастерскую и сделанные здесь топоры, гончарные изделия. Важный факт, о котором сейчас уже широко известно, – существование в этом городе крупного монетного двора. Уже найдено порядка двух десятков монет.

На деньгах обычно указывались название монетного двора и имя государя, от имени которого она чеканилась. На найденных монетах написано на арабском, что они чеканились в 127172-м годах в Алматы. То есть, уже в XIII веке город носил то же название, что и теперь.

Сам же город возник, как отмечалось, гораздо раньше, еще в период правления династии караханидов – в X-XIII веках. Монеты же, отчеканенные здесь, распространились позже – в XIII веке в государстве чагатаидов. Они найдены не только в Жетысу, но и в Средней Азии.

Но я еще раз повторяю, что эти места заселялись гораздо раньше. Согласно находкам археологов, поселения эпохи бронзы были здесь почти три тысячи лет тому назад.

В VII веке до нашей эры в Жетысу развивались оседлые поселения саков и усуней, о чем свидетельствуют даты, полученные при помощи анализов по радиокарбону – метода, базирующегося на технологии естественных наук.

Другие казахстанские города тоже имеют многовековую историю. В Отраре, например, был найден закопанный 700 лет назад клад серебряных вещей и монет, дающий представление о том отрезке Шелкового пути, который проходил через этот город. В составе клада были монеты из самых разных городов Евразии – Имиля, Пулата, Алмалыка, Каракорума, Самарканда, Дженда, Сиваса, Крыма. Он, скорее всего, принадлежал купцу, торговавшему по всему свету, но случились некие обстоятельства и он вынужден был зарыть свое богатство в землю.

– Чем же занимались люди в древних городах?

– Города, как правило, плавно перетекали в села. Многие из горожан выезжали на лето за город, где на принадлежащих им участках выращивали зерновые, фрукты, овощи, откармливали на зиму животных. Такое сочетание разных форм хозяйствования в эпоху средневековья было особенно характерно для городов Чуйской и Таласской долин – это Кулан, Мирки (Мерке), Нижний Барсхан. Когда при раскопках открыли первую винодельню, то поняли, что эти долины были одними из центров виноградарства и виноделия. Но в какое время попал сюда виноград (скорее всего из Согда – страны в Средней Азии), неизвестно. Кстати, были найдены не только давильни, где шел процесс изготовления вина и сладостей из винограда, но и хумы – большие глиняные сосуды для хранения вина. На стенках некоторых из них есть надписи, что вино изготовлено жителями «такого-то селения для такого-то владетеля».

А на одном из хумов написано: «Пей и радуйся нашему вину». Есть надписи, говорящие о том, что вино изготавливалось и для культовых целей.

Словом, наши предки знали вкус хороших вин, а виноградарство и изготовление вин – это одно из очень важных слагаемых культуры.

Город купцов

– А что можно сказать о Таразе – одном из древнейших городов Казахстана?

– Существующий ныне современный город возник на месте средневекового Тараза. Цитадель и шахристан (центральная часть) последнего были скрыты действовавшим несколько десятилетий базаром. После того как городские власти перенесли его в другое место, на городище начались раскопки. Сейчас здесь открыта городская застройка двух крупных исторических периодов – карлукского, когда в городе и вообще в Жетысу правили карлукские государи-джабгу (VIII-IX века), и караханидского, когда власть перешла к ханам из династии караханидов (X – начало XII веков), при которых население Жетысу приняло ислам.

Это была эпоха, известная под названием «мусульманский ренессанс». В это время в городе и рядом с ним были построены такие изумительные по красоте памятники архитектуры, как мавзолеи Айша-Биби, Карахана, Бабаджи-хатун. Археологи за два года полевых исследований открыли здесь городские кварталы и общественные постройки – баню, медресе, караван-сарай, нашли и изучают городские стены, собрали богатые коллекции керамики, стекла, изделий из металла и монет, в том числе отчеканенных на монетном дворе Тараза.

Сейчас, насколько я знаю, раскопанные объекты планируется законсервировать, чтобы превратить их затем в археологический парк, где будет воссоздана атмосфера древнего Тараза – города купцов.

– Что вы можете сказать о древних городах, найденных на дне Арала?

– Когда линия воды ушла от восточного берега на сто с лишним километров, и остров Барса-Кельмес превратился в полуостров, археологи неожиданно обнаружили на обнажившемся морском дне два города. Скорее всего, это были крупные караван-сараи, своего рода торговые станции. Они располагались по одной линии, пересекающей Арал с севера на юг. И теперь мы можем сделать вполне конкретный вывод: в XIII-XIV веках Арал пережил такую же трагедию, как и сейчас.

Когда он усох до нынешних размеров, то на обнажившемся дне возникли города. Через них проходила торговая трасса, соединявшая Хорезм, Южный Казахстан, дельту Сырдарьи и Амударьи с Центральным Казахстаном и Сибирью, но уже в конце XIV века море вновь заполнилось водой.

И сейчас, говоря о кризисе Арала, археологи имеют все основания считать, что такие катастрофы имели место и раньше. Их причины надо искать не только в антропогенном факторе, связанном с бесконтрольным забором и использованием воды, но и, видимо, в более глубоких природных явлениях, которые предстоит еще разгадать.

Когда мы вели раскопки в одном из этих городов, то получили интересный материал. Анализ показывает, что застройка характерна для того периода, когда на территории Дешт-и-Кипчак существовали такие государства, как Ак-Орда и Золотая Орда. Рядом с этими городами возникли кладбища, на которых построили богатые мавзолеи для умерших знатных и заслуженных людей. Их архитектура и декор характерны для XIII-XIV веков.

Торговая гавань Дешт-и-Кипчака

– В своих работах вы пишете, что Отрар, другой средневековый казахстанский город, умирал и возрождался не менее семи раз.

– Этот город, чей возраст насчитывает более двух тысяч лет, изучается археологами, начиная с 1969 года. Установлено, что в 20-метровой толще культурного напластования находятся до семи разновременных городов под разными названиями: в VIII веке – Тарбанд, в XI-XII веках – ФарабОтрар и позднее – просто Отрар.

Город хорошо известен в мировой истории. В округе Фараб на левом берегу Сырдарьи в IX веке родился выдающейся ученый Абу Наср аль-Фараби. В 1219 году Отрар после долгой осады был захвачен монголами и разрушен Чингисханом. Но уже к середине XIII века город возродился и достиг былого величия. В эпоху Казахского ханства XVI века в центральной части города проживали, как установили ученые , 4,5 – 6 тыс. человек.

Должен сказать, что каждый из древних городов Казахстана оставил свой неповторимый след в истории.

Вот как, например, персидский богослов и путешественник Рузбихан (годы жизни – 1457-1521) охарактеризовал Сыгнак: «Этот город является пограничной заставой Дешт-и-Кипчака и славится по всему миру обширностью площадей и наличием безопасности и спокойствия… Сыгнак для Дешт-и-Кипчака, тянущегося до Волги, является единственным торговым пунктом … Товары идут сюда из Туркестана, Мавераннахра, Кашгара и Хотана… Здесь всегда в достаточном количестве имеются товары всех стран.

Прежде на рынке Сыгнака сгоняли ежедневно 500 голов верблюдов с вьюками, которые в течение дня распродавались без остатка».

Город был также центром богатых земельных угодий, орошаемых горными реками и каналами, выведенными из Сырдарьи. В его окрестностях зимовала казахская кочевая элита, здесь же находились кладбища с мавзолеями знати и рядовых горожан и кочевников. На одном из них похоронен хан Абулхаир. Его мавзолей был известен под именем КокКесене. Сейчас он лежит в руинах.

Сайрам, древняя столица Южного Казахстана, известен по письменным источникам еще с VII века. В XV-XVIII веках он оставался одним из крупнейших городов Казахского ханства. Город был идеологическим центром, здесь концентрировались мавзолеи, в том числе отца и матери Ходжа Ахмеда Яссауи.

Будучи важным стратегическим пунктом, за который постоянно шла борьба претендентов на господство в Туркестане, он в то же время был своеобразной житницей региона: сельскохозяйственные угодья вокруг города обильно орошались горными реками. Рядом с Сайрамом находились многочисленные городки и селения, среди которых выделялись Шымкент, Манкент, Карабулак, Карамурт, Сарапан.

Начиная с XIV века, в предгорной зоне Южного Казахстана на первое место стал выдвигаться Шымкент. Его роль усилилась в XVIII – первой половине XIX веков. Именно через этот город шел поток караванов из России и обратно в Казахстан и Среднюю Азию – Ташкент, Бухару, Коканд.

Про Сауран, другой средневековый город на юге Казахстана, Рузбихан сообщает, что, прибыв сюда в середине марта 1509 года, он нашел его «…необыкновенно приятным городом. Построен в открытой, ровной степи. Он чрезвычайно веселый, светлый, с мягким бодрящим воздухом, который придает разуму радость и силу».

Система обороны Саурана снискала ему славу неприступной крепости. Среднеазиатский поэт и писатель XVI века Хафиз-и Таныш Бухари в своей книге «Шарафнаме-йи шахи (Книга шахской славы)» писал: «Крепость Сауран является сильно укрепленной твердыней, такой сильной и мощной крепостью, что рука вращения судьбы никогда не достигала подножия ее вала… Прочность ее была такова, что никому в голову не приходила мысль разрушить башни и вал. Ворота крепостного рва снаружи и изнутри были так глубоки, что походили на реку…

От этого рва до вершины крепости около пятидесяти гязов и такой крутой подъем, что ноги лазутчика покрываются ранами… На каждом шагу (жители крепости) поставили сундуки и поместили (в них) стрелков из лука, у каждой башни стояли стрелки из ружей, пули которых никогда не знали промаха…».

Из всего вышесказанного вытекает закономерный вопрос: почему же городская культура в XVII-XVIII веках стала постепенно приходить в упадок? Одна из главных причин – войны между казахами и узбеками за обладание сырдарьинскими городами и нашествие ойрат-калмыков. Последние во время похода, возглавляемого Галдан-Цэрэном в 1681 или 1683 году, захватили и разрушили такие города, как Сайрам, Отрар, Манкент, Карасаман, Шымкент и Карамурт.