О прогнозе погоды в Казахстане на 12 июля сообщили синоптики РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов тепла, днём 27-29 тепла.

В Алматы переменная облачность, днём гроза. Температура ночью 21-23 градуса тепла, днём 31-33 жары.

В Шымкенте ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 35-37 жары.

В Акмолинской области гроза, местами ветер 15-20 м/с, днём возможен град. Температура ночью составит 14-19 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, днём ожидается гроза. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днём 28-33 тепла.

В Алматинской области гроза, местами ветер 15-22 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов тепла, днём 31-36 жары.

В Атырауской области ожидается гроза. Температура воздуха ночью 20-25 градусов тепла, днём 33-38 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём местами возможен град, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью составит 12-17 градусов тепла, днём 28-33 тепла.

В Жамбылской области гроза, местами усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов тепла, днём 30-35 жары.

На территории Западно-Казахстанской области днём ожидается гроза, местами усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла, днём 30-35 жары.

В Карагандинской области местами гроза, днём усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днём 26-31 тепла.

В Костанайской области гроза, местами возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря. Температура воздуха ночью 22-27 градусов тепла, днём 36-41 жары.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 25-30 градусов тепла, днём 33-38 жары.

В Павлодарской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днём 27-32 тепла.

В Северо-Казахстанской области гроза, местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днём возможен град, ночью и утром туман. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

В Туркестанской области ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса тепла, днём 34-39 жары.