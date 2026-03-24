Тёплая погода без осадков ожидается в Шымкенте и Туркестане

Редактор Юлия Машковская
Прогноз погоды на 24 марта 2026 года: в Туркестане ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, днём порывы могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 8–10 градусов тепла, днём — 20–22 градуса.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 8–13 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью — 8–10 градусов, днём — 20–22 градуса тепла.

В Туркестанской области ночью в горных районах ожидаются дождь и гроза. На севере и в горных районах области ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, на западе, в центре, а также в горных и предгорных районах порывы достигнут 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов тепла, на севере и в горных районах — около 3 градусов. Днём воздух прогреется до 19–24 градусов, на севере и в горных районах — до 14 градусов тепла.

