полицейские списали в продажу свои мотоциклы

Казахстанские полицейские списали в продажу свои мотоциклы, пишет портал Kolesa.kz.

На сайте Госреестра был обнаружен десяток полицейских мотоциклов. Судя по документации, данные китайские мотоциклы марки JBW 2007 года выпуска со 150-кубовыми моторами колесили по дорогам Кокшетау. Однако неизвестно, как давно мотоциклы пылятся на складе. Между тем оценщики в графе «состояние» использовали формулировку «удовлетворительное».

 

полицейские списали в продажу свои мотоциклы Стартовая цена каждого из JBW 150 составляет 158 тысяч тенге. Аукцион проводится голландским методом, то есть на понижение. По условиям стоимость техники снижается каждые две минуты с момента начала торгов, если не находится желающий ее приобрести. Шаг фиксированный — пять процентов от стартовой или текущей цены. Минимум, до которого можно будет скинуть стоимость, — 79 тысяч.

Так выглядит одна из гражданских версий мотоцикла JBW 150