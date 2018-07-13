Казахстанские полицейские списали в продажу свои мотоциклы, пишет портал Kolesa.kz.

На сайте Госреестра был обнаружен десяток полицейских мотоциклов. Судя по документации, данные китайские мотоциклы марки JBW 2007 года выпуска со 150-кубовыми моторами колесили по дорогам Кокшетау. Однако неизвестно, как давно мотоциклы пылятся на складе. Между тем оценщики в графе «состояние» использовали формулировку «удовлетворительное».

Стартовая цена каждого из JBW 150 составляет 158 тысяч тенге. Аукцион проводится голландским методом, то есть на понижение. По условиям стоимость техники снижается каждые две минуты с момента начала торгов, если не находится желающий ее приобрести. Шаг фиксированный — пять процентов от стартовой или текущей цены. Минимум, до которого можно будет скинуть стоимость, — 79 тысяч.