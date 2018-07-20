Qazkom и Halyk Bank обратились к клиентам

В пресс-службе Halyk Bank и Qazkom прокомментировали негативные сообщения о деятельности банков.

В информационном сообщении пресс-службы указывается, что негативная информация о деятельности банков Qazkom и Halyk Bank, которая распространяется через социальные сети в последние дни, не соответствует действительности и является заведомо ложной.

«Просим не реагировать на провокационные сообщения, а доверять только официальным источникам информации. Банки будут информировать вас обо всех сопутствующих изменениях», — говорится в сообщении.

При этом в банках заверили, что последний этап технического объединения Qazkom и Halyk пройдет с максимальным вниманием к качеству предоставляемых сервисов и будет завершен в конце июля.

«В один из последних дней интеграции, 27 июля, отделения Qazkom будут работать в ограниченном режиме, при этом сеть банкоматов, платежи и переводы по картам будут доступны без прерываний. В понедельник 30 июля банки готовы обслуживать клиентов во всей сети отделений. Мы высоко ценим ваше доверие и благодарим за поддержку», — отмечается в сообщении компаний.

Также в сообщении говорится о том, что в случае дальнейшего распространения заведомо ложных сведений о деятельности компаний, Halyk Bank и Qazkom, оставляют за собой право инициировать обращение в правоохранительные органы.