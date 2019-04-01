Крупнейший банк страны «Народный банк Казахстана» в рамках открытых дверей «Halyk Business» провел деловой завтрак со своими клиентами.

В непринужденной обстановке клиенты банка смогли узнать о новых продуктах и улучшенных сервисах, которые открывает перед ними «Halyk банк». Это и система «Онлайнбанк Halyk» для юридических лиц, новые продукты розничного бизнеса, финансирование участников малого и среднего бизнеса и многое другое.

В непринужденной обстановке за чашечкой кофе клиентам «Народного банка Казахстана» рассказывают о новых продуктах. После присоединения к «Halyk банк» «Казкоммерцбанка», «Народный банк Казахстана» стал одним из самых крупных в стране. Новый статус — новая линейка банковских продуктов и услуг. Теперь клиенты внутри банка могу управлять своими счетами в режиме 24 часа/7 дней в неделю, пользоваться услугами самоинкассации, Live-чата, бесплатной проверки своих контрагентов по базе Kompra, а также получать электронные справки.

«Народный банк не стоит на месте, и результатом того, что мы развиваемся дальше, является сегодняшняя встреча. В совершенно новом формате, в формате бизнес-завтрака со своими действующими клиентами. На которой мы собираемся презентовать наши новые банковские продукты, наши новые сервисы. В ходе презентации будут представлена новая линейка продуктов и услуг, например, таких как самоинкассация, проверка контрагентов, использование цифровых каналов работы с клиентами, я думаю презентация будет очень интересная», — рассказал Ануар Макулбаев, директор областного филиала «Народный банк Казахстана».

Сегодня в «Народном банке Казахстана» обслуживается 275 тысяч клиентов юридических лиц. По всей стране имеется 630 отделений банка. А в скором времени новые отделения появятся и в городе Туркестан. Клиенты «Народного банка Казахстана» доверяют качеству и надежности одного из лучших банков в стране.

«Halyk банк» является одним из основных и крупных партнеров фонда «Даму». Уже ряд проектов рассматривается банком, и я думаю предприниматели получат кредиты, они являются льготными кредитами и мы дойдем до логического завершения», — рассказал директор фонда развития предпринимательства «Даму», Жамбыл Калдаров.

«Мы обслуживаемся в «Народном банке Казахстана» больше 19 лет и являемся корпоративными клиентами. Нравится все в Народном банке и обслуживание и отношение к нам как клиентам. Мы пользуемся всеми продуктами банка, у нас расчетно-кассовое обслуживание, кредитная линия, эквайринг. Мы очень довольны и планируем дальше работать с «Halyk банк» — Татьяна Шевченко главный бухгалтер ТОО «Эврика».

«Народный банк Казахстана» предлагает своим клиентам широкий перечень услуг: кредитные операции, депозиты, гарантии, переводы и расчетно-кассовые услуги. Практически все услуги автоматизированы и проводятся онлайн. Работа банка направлена на улучшение сервиса. «Народный банк Казахстана» — удобно, выгодно и надежно.

Лиц. №1.2.47/230/38/1 от 5.11.2016г., выдана НБ РК