Национальный банк Казахстана не выпускал в обращение купюру номиналом в 10 тысяч тенге, изображение которой распространяется в мессенджерах и соцсетях.

«Сообщаем, что распространяемая по мессенджеру WhatsАрp и в Facebook информация о выпуске новой банкноты номиналом в 10 000 тенге не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе регулятора.

В соцсетях рассылают изображение фиолетовой банкноты номиналом 10 тысяч тенге. На одной из сторон купюры изображен беркут, на другой — сфера «Нур Алем» в Астане. Надпись на купюре выполнена на латинице.

Также имеется надпись Qazaqstan Ulttyq Banki, изображение государственного флага Казахстана и серийный номер.