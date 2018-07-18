Сегодня на пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев рассказал о внедрении системы всеобщего декларирования в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов», сообщает primeminister.kz

Как отметил М. Такиев, в соответствии с 42 шагом Плана нации «100 конкретных шагов» предусмотрено внедрение всеобщего декларирования доходов и расходов физических лиц. Так, с 1 января 2020 года в Казахстане будет внедрено всеобщее декларирование, основное призвание которого — борьба с теневой экономикой и коррупционными проявлениями.

«На сегодняшний день вся законодательная база, которая нам была необходима, уже прописана в новом Налоговом кодексе. Все те нормы, которые касаются всеобщего декларирования, нашли в нем свое отражение», — сказал Мади Такиев.

В числе лиц, которые должны будут представлять декларацию в 2020 году, совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство; несовершеннолетние лица — при наличии зарегистрированного на них имущества или получении ими доходов; иностранцы — при наличии на территории РК имущества или доли участия.

По предварительным подсчетам, в 2020 году с учетом достижения 18-летнего возраста подлежат декларированию порядка 12,9 млн человек, из них городское население — 7,4 млн человек, сельское население — 5,5 млн человек.

По словам М. Такиева, при вхождении в систему декларирования будет представляться первоначальная (входная) декларация об активах и обязательствах физического лица формы 250.00 в которой должны отражаться — имущество, дебиторская и кредиторская задолженность физического лица, наличные денежные средства и банковские сведения (депозиты, кредиты) по зарубежным банкам по состоянию на 31.12.2019 г.

Кроме того, физическое лицо вправе указать также другое имущество в виде культурных ценностей, драгоценностей, биологических активов.

Декларации можно будет предоставлять в два срока:

— до 15 июля — для тех, кто представит декларацию на бумажном носителе;

— до 15 сентября — для тех, кто представит декларацию в электронном виде.

Тем самым, планируется стимулировать предоставление декларации в электронном виде.

В последующем ежегодно будет представляться декларация о доходах и имуществе (ежегодная), которая предусмотрена в 2-х формах — расширенная 270.00 формы, краткая 260.00 формы.

В расширенной декларации будут указываться доходы за год,

налоговые вычеты, факт приобретения (безвозмездного получения) или отчуждения (безвозмездной передачи) недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доли участия, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов.

Краткую декларацию о доходах и имуществе (на 1-ом листе) будут

представлять пенсионеры, студенты и наемные работники. Тем самым подтверждая, что за год не получали иных доходов. Данную декларацию представят порядка 70% населения (учителя, пенсионеры, студенты и наемные работники).

«Сегодня мы проводим большую работу. В Карагандинской области запущен пилотный проект. В целом, население готово», — отметил М. Такиев.

В ходе пилота проведено анкетирование 1 528 физических лиц, в результате которого установлено, что 80% населения предпочли бы представить ФНО в электронном виде либо через мобильное приложение, остальная часть — на бумажном носителе.

В случае возникновения проблемных вопросов по заполнению декларации 39,6% предпочли бы обратиться в ЦОН; 32% — в органы госдоходов; 20,9% — в контакт-центр 1414.

«Сегодня мы работаем по предварительному заполнению декларации. Работаем с уполномоченными государственными органами, чтобы вся база была чистая. Создали кабинет налогоплательщика на площадке eGov.kz. Мы готовим целый блок разъяснительной работы. Кроме того, нас Агентство по делам госслужбы поддержало, и они внедрили вопросы всеобщего декларирования в программу обучения повышения квалификации госслужащих», — проинформировал М. Такиев.