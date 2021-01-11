Введение всеобщего декларирования пройдет в четыре этапа.

10 декабря 2020 года Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Согласно нормам документа, с 1 января 2021 года в стране вводится Всеобщее декларирование, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

В Налоговом кодексе предусмотрено, что введение всеобщего декларирования пройдет в четыре этапа.

В ходе первого этапа, который должен начаться уже с 1 января 2021 года, Декларацию об активах и обязательствах обязаны представить лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК «О выборах в РК» и ЗРК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Данная декларация представляется один раз для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему декларирования и последующего мониторинга прироста имущества. Вышеуказанные граждане должны отражать сведения об активах и обязательствах, имеющихся по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Вместе с тем, необходимо указать данные об имуществе в РК и (или) за ее пределами, такими как: доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве; доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами РК; ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива); инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторского права.

Также, указываются наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица; задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством РК о банках и банковской деятельности в РК;

Также, в случаях, когда вышеуказанные лица имеют дорогостоящее имущество, к примеру, произведения искусства и т.п., цена (стоимость) за единицу которого превышает 1000-кратный размер минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности, вправе, по желанию указать данное имущество в декларации.

Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021 года

Приказом министра финансов РК от 21 декабря 2020 года внесены изменения в формы декларации об активах и обязательствах физического лица и правила ее составления, передает zakon.kz.

Декларация представляется следующими физическими лицами за предшествующий год.

С 2021 года:

— лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;

— лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

— лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;

— лицами, на которых возложена обязанность по представлению Декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О банках и банковской деятельности», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О противодействии коррупции».

С 2023 года:

— работниками государственных учреждений и их супругами;

— работниками субъектов квазигосударственного сектора и их супругами.

С 2024 года:

— руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и их супругами;

индивидуальными предпринимателями и их супругами.

С 2025 года:

— совершеннолетними лицами;

— гражданами Республики Казахстан;

— кандасами;

— лицами, имеющими вид на жительство;

— иностранцами или лицами без гражданства, являющимися резидентами РК;

— иностранцами или лицами без гражданства, являющимися нерезидентами в случае, наличия по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления Декларации одного из условий: имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории РК;

доли участия в жилищном строительстве на территории Республики Казахстан;

Одним из законных представителей любого из следующих лиц:

— совершеннолетнего лица, которое признано недееспособным, ограниченно дееспособным и относится к категории лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта;

— лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия) при наступлении у данного лица по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления такой Декларации, любого из следующих случаев:

— наличие на праве собственности имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации за пределами РК;

— наличие доли в строительстве недвижимости по договору о долевом участии в строительстве, в том числе за пределами РК;

— наличие на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, суммы денег совокупно превышающей по всем банковским вкладам тысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления Декларации;

— наличие суммы задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) или суммы задолженности данного лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного).

При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются.

Приложения к Декларации не составляются при отсутствии данных, подлежащих отражению в них.

Декларация составляется:

— на бумажном носителе – шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

— на электронном носителе – посредством системы приема и обработки налоговой отчетности.

Декларация, составленная на бумажном носителе, подписывается физическим лицом либо его представителем.

Одна из частей документа выглядит так:

Декларация, составленная на электронном носителе, заверяется:

— электронной цифровой подписью физического лица;

— с использованием одноразового пароля.

При представлении Декларации:

— по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе — налогоплательщик получает уведомление почтовой или иной организации связи;

— в электронном виде — налогоплательщик получает уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов государственных доходов;

— в явочном порядке на бумажном носителе – составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику.

Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года.

В каких случаях разрешат применять смертную казнь в Казахстане

Смертная казнь допускается в случае военного времени.

Мажилис одобрил ратификацию Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни

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Данный протокол является вторым международным документом, принятым ООН в развитие международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, который Казахстан ратифицировал в ноябре 2005 года.

Глава МИДа отметил, что с момента обретения независимости Казахстан проводит политику постепенного сужения сферы применения смертной казни и гуманизации уголовного законодательства, напомнив, что 17 декабря 2003 года Первый Президент ввел мораторий на полное приостановление смертной казни.

В декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил МИДу Казахстана начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу. 23 сентября Постоянный представитель Казахстана при ОНН Кайрат Омаров подписал протокол, – сказал он.

Но факт подписания не означал немедленное вступление в силу положений данного документа, поскольку он подлежит обязательной ратификации Парламентом, – пояснил Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Мажилиса.

Он добавил, что согласно данному международному документу, страны принимают обязательства не применять смертную казнь и принимать все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Единственное исключение – (смертная казнь) допускается в случае военного времени, – подчеркнул Тлеуберди.

Казахстан намерен использовать предусмотренную конвенцией оговорку. То есть в соответствии со статьей 2 Второго факультативного протокола страна оставляет за собой право применения смертной казни в военное время, после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время, заключил глава ведомства.