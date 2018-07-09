6 июля в Караганде в Центре бокса имени Серика Сапиева прошел третий по счету детско-юношеский чемпионат мира по кёкушинкай каратэ.

В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 23 стран мира — юные спортсмены из Японии, Азербайджана, Панамы, Молдовы, Польши, Узбекистана, Беларуси, Пакистана, Индии, Ирака, Грузии, Румынии, Ирана, Германии, России, Армении, Туркменистана, Украины, Киргизии, Таджикистана.

Президент Международной организации каратэ Табата Шигеру пожелал всем спортсменам показать все свои возможности на татами в честных и бескорыстных поединках.

От Казахстана на турнире выступили 65 каратистов от 11 областей.

В том числе Туркестанскую область представили 12 юных каратистов, которые в итоге заняли одно первое, два вторых и три третьих призовых места. Это самая многочисленная команда после Карагандинской области, которую представили на соревнованиях 23 юных спортсменов.

Каратисты соревнований в возрасте от 12 до 17 лет состязались в трёх возрастных группах из 15-ти весовых категорий — 6 весовых категорий среди девушек и 9 весовых категорий среди юношей.

Как отметили организаторы соревнований, с целью равноправного и честного судейства, судейские бригады сформированы по принципу «одна страна — один судья».

По итогам соревнования казахстанцы заняли второе место. Первое место у японских каратистов. На третьем месте Россия. Поединки проводились в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение — запрет ударов руками в голову.

1 из 4

Детско-юношеский чемпионат мира по кёкушинкай карате проводится в Казахстане в третий раз. Первый прошёл в 2014 году в Актау, а второй — в 2016 году в Астане.

Прежние чемпионаты, проведённые в Казахстане, задали высокую планку, которой нужно было соответствовать. Европейские страны не выдержали конкуренцию в конкурсе на право проведения турнира, поскольку Казахстан предоставляет такие условия, как отсутствие стартового взноса, прекрасный спортивный комплекс, отношение администрации, участие администрации в проведении соревнований и другие.

По мнению Президента Республиканского общественного объединения Всеказахстанской организации каратэ киокушинкай (РОО ВКОКК) Тажимурата Найзабекова, проведение спортивного состязания именно в Караганде не случайно.

«Развитие всеказахстанской организации каратэ киокушинкай очень заметно именно в Караганде. Здесь занимается каратэ более 5000 человек, из них 3000 только дети. Поэтому потенциал огромный», — сообщил Т. Найзабеков.