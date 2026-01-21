В Шымкенте прошёл международный отборочный турнир по каратэ WKF

В Шымкенте прошёл международный турнир по каратэ WKF «SHYMKENT OPEN», ставший одним из отборочных этапов на чемпионат мира. Почти 900 спортсменов из трёх стран и 15 регионов Казахстана вышли на татами, чтобы доказать своё мастерство.

Участник отборочного турнира на чемпионат мира Бейбарыс Ергенбай отметил, что своим главным соперником считает самого себя. По его словам, самое важное в спорте — суметь победить собственные страхи, сомнения и слабости, и если удаётся выиграть у себя, то дальнейшая борьба даётся значительно легче.



Бейбарыс Ергенбай, участник турнира:

«Перед турниром обязательно волнение, это нормально волноваться перед соревнованиями. Я чувствую себя заряженным и хочу биться. Я считаю, что мой главный соперник это я сам, когда я упорно тренируюсь, я не смотрю против кого я выхожу, главное себя выиграть, а дальше легко».



С 16 по 18 января в Шымкенте прошёл международный турнир по каратэ WKF «SHYMKENT OPEN». В соревнованиях приняли участие около 900 спортсменов из Узбекистана, Кыргызстана и 15 регионов Казахстана, которые боролись за звание сильнейших в своих категориях.



Бронзовый призёр Олимпийских игр, победительница Всемирных и Азиатских игр, чемпионка София Берульцева отметила, что подобный масштабный турнир в Шымкенте проходит впервые. По её словам, каратэ в первую очередь учит эффективной самообороне, дисциплине и способствует формированию сильного характера у спортсменов.



София Берульцева, бронзовый призер Олимпийских игр по каратэ-до:

«Сегодня проходит международный турнир в городе Шымкент, собралось очень много молодых и перспективных ребят. Этот турнир является одним из отборочных турниров на чемпионат мира. Конкуренция очень высокая, организация на высшем уровне».



Данные соревнования являются важной спортивной площадкой, предоставляющей молодым спортсменам возможность получить международный соревновательный опыт и повысить уровень своего мастерства. Шымкентские каратисты уже демонстрируют высокие результаты на мировой арене — на Олимпийских играх они завоевали две бронзовые медали, а на предыдущих Азиатских играх принесли в копилку сборной два золота и одно серебро. Следующим ключевым этапом и главным спортивным событием для атлетов станет 2026 год, к которому спортсмены продолжают целенаправленную подготовку.

Бахтияр Токсеитов, старший тренер по каратэ WKF г. Шымкента:

«Скорее всего мы будет проводить этот турнир ежегодно. К данному турниру у нас была очень хорошая подготовка, так как этот турнир это отбор на чемпионат мира и чемпионат Азии. Теперь главное спортивное событие в 2026 году будут Азиатские игры. И мы приложим все усилия, чтобы держать планку и заработать наивысшие результаты и медали».



Международный турнир «SHYMKENT OPEN» направлен на развитие каратэ в регионе, поддержку молодых спортсменов и создание условий для их профессионального роста, а также на укрепление международных спортивных связей и обмен опытом между спортсменами и тренерами разных стран.



