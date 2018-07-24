Они участвуют в Летнем турнире по ментальной арифметике. Ребята демонстрируют свои навыки скоростного счета.

По словам педагогов, мальчики и девочки складывают, вычитают, умножают и делят быстрее калькулятора. К слову, среди гостей турнира мальчик из книги рекордов Гиннеса — Ильяс Тохтархан. 12-летний подросток установил рекорд по сложению и вычитанию многозначных римских цифр ментально в 20 рядов за 20 секунд. За уникальные навыки Ильяса занесли в книгу Рекордов Гиннеса. С 9 лет он выигрывает международные соревнования по ментальной арифметике в Индии, Объединенных Арабских Эмиратах и Индонезии.

Ильяс Тохтархан: «Ментальной арифметике я обучался по программе. А римские изучал сам. Мне никто не помогал, сам всему учился. Мне легко даются точные науки. К тому же эти знания помогают в повседневной жизни. В будущем хочу стать веб-дизайнером».

Навыки скоростного счета демонстрирую дети с разных уголков Казахстана. Мальчики и девочки в возрасте от 4 до 14 лет при помощи счетной доски «абакус» складывают, умножают, вычитают и делят многозначные цифры. В летнем турнире принимают участие 200 детей.

Экзамен состоит из нескольких этапов. Сначала детям пришлось рассчитать 200 примеров за 8 минут. Затем юные гении решали примеры с экрана. В завершающем этапе состязаний были упражнения на слух.

Ляззат Макажанова: » Я приехала с внучкой из Кокшетау. С того момента как Даяна начала заниматься ментальной арифметикой, она начала очень быстро считать, улучшились память и внимание».

Даяна Макажанова, ученица 3 класса: «Я закончила 3 класс. Меньше чем за минуту могут решить порядка 30 заданий. Помимо этого учусь играть на домбре, танцую. В будущем хочу стать врачом, чтобы помогать людям».

За несколько часов среди 200 ребят определили лучших. Среди победителей сразу шесть юных интеллектуалов из Шымкента.

По словам специалистов, ментальная арифметика -это методика, которая учит производить математические вычисления в уме даже с большими числами и сложными действиями за минимальную единицу времени.

Методика существует уже более 20 лет и обучает детей в возрасте от 4 до 12 лет, так как именно в этом возрасте, как утверждают педагоги по ментальной арифметике, навык усваивается легко и надолго.

Продолжительность обучения составляет 10 уровней по 3—4 месяца каждый (от 2 с половиной лет), либо 12 уровней по 3—4 месяца каждый (4 года). При этом интенсивность занятий — 2 часа один раз в неделю.

Обучение проходит в несколько этапов: на первом этапе обучения используется абакус — механическое счетное устройство, помогающее делать вычисления, основанные на системе устного счета.

Жанат Тохтарбай