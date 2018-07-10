9 июля в купе поезда сообщением Мангышлак — Алматы женщина родила девочку, передает Tengrinews.kz.

По словам очевидца, молодая роженица ехала из Шымкента в перинатальный центр Алматы в сопровождении мамы и свекрови. Схватки у женщины начались рано утром 9 июля в купе поезда.

Пассажиров вагона восхитили профессиональные действия проводника — он пресек панику и организовал по возможности безопасные условия для родов.

«Нам оставалось до Алматы еще три часа ехать, когда женщина начала рожать. Дилимбетов Какарман, проводник, бегал, смотрел. В купе началась сильная паника, не только у мам девушки, но и у пассажиров. И тогда проводник таким поставленным голосом всех успокоил, развел по местам, даже накричал. Привел медсестру, бывшую санитарку нашел, медикаменты необходимые. Сказал строго: «Надо будет, сам приму роды, в первый раз что ли?» — рассказывает пассажирка поезда Мангышлак — Алматы Анара Нагашибаева.

Сообщается, что ранее мужчина уже имел опыт акушерского дела. Его собственный сын тоже родился в поезде — молодой проводник принимал роды у своей жены.

«Потом он связался с бригадой скорой на вокзале. Как только доехали до вокзала Алматы — сразу к нашему 13-му вагону подъехала скорая. И в течение 20 минут женщина родила в поезде девочку. Малышка закричала сразу, так интересно, неожиданно и очень быстро все. Всем вагоном переживали. Но проводник удивил — не каждый мужчина так сможет», — уверена Анара.