Во время своего визита в Туркестанскую область Наталья Васильевна Жумадильдаева рассказала о своей работе. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, Жумадильдаева, избранная от Ассамблеи народа Казахстана рассказала об итогах визита в область и пояснила, что жители Туркестанской области и юга меньше всех обращаются за помощью к депутатам.

«Ну, не все в наших руках. Да мы работаем, чтоб утвердить законопроекты и где-то получается, а где-то нет. Отрадно то, что по стране есть такая тенденция. Жители Шымкента и Туркестанской области меньше всего обращаются к нам за помощью. Это говорит, наверное, о том, что тут в регионе все хорошо», — пояснила депутат Наталья Жумадильдаева.

В Туркестанской области Наталья Васильевна вместе со столичными специалистами пробыла 9 дней. За это время делегация объехала районы региона, посетила образовательные, медицинские и культурные учреждения.

Шуддин Саидов