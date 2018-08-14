В Казахстане открыли свои представительства 215 иностранных телеканалов, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает informburo.kz.

«Такого за 25 лет независимости РК не было. Сейчас мы в правовое поле все иностранные телеканалы вывели. То есть все иностранные телеканалы имеют в РК представительства, в которых и работают. Раньше как было? Большинство представительств сидели в другой стране, нам было очень сложно с ними работать», – сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

7 августа министр на своей странице в Facebook сообщил, что в законодательство уже внесли поправки, согласно которым все иностранные телеканалы обязаны открыть свои представительства в Казахстане. Им был предоставлен полугодовой промежуток для исполнения новых требований.

По 88 каналам министерство подготовило приказы по прекращению их вещания на территории страны. Министр удивился, что многие СМИ сделали акцент именно на закрытии 88 телеканалов, а не на открывшихся представительствах.

«Меня, честно говоря, смутило то, что акцент переместился. Мы акцент сделали на том, что в РК открылось представительство 215 иностранных каналов. Закрытие телеканалов не означает, что они никогда не будут в Казахстане теперь работать. Это означает, что, если они захотят открыть своё представительство, они должны все процедуры, которые установлены законодательством, выполнить, и могут возвращаться в Казахстан», – сказал Даурен Абаев.